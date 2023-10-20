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ТАСС

Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку ООН украинской "формулы мира"

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает в ООН. 19 сентября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в ООН. 19 сентября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Mary Altaffer

Президент Украины также поблагодарил за работу команду ООН по гуманитарному реагированию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает на поддержку ООН предложенного Киевом так называемого плана достижения мира на предстоящей в конце октября международной встрече, посвященной путям урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В сообщении по итогам телефонного разговора с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем он назвал очень важным активное участие ООН в имплементации "формулы мира" и "готовность прислать представителя организации на следующую встречу дипломатов и консультантов по безопасности". "После встречи советников в Джидде также важно, чтобы следующая встреча <...> дала конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран глобального Юга. В этом Украина очень рассчитывает на ООН", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил за работу команду ООН на Украине по гуманитарному реагированию, в частности, за план подготовки к зимнему сезону на $435 млн, и рассказал Гутерришу об особенностях функционирования "альтернативного "зернового коридора" через Черное море".

Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Киев активно пытается продвигать этот план. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали. Новая встреча на уровне советников по нацбезопасности о путях урегулирования конфликта на Украине состоится в конце октября на Мальте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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