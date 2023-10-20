"Их мало и они старые". ATACMS не помогут "контрнаступу"

Поставленные Украине американские ракеты ATACMS не помогут ускорить так называемый "контрнаступ", пишет Gazeta.ua. Это оружие довольно старое и требует техобслуживания. Кроме того, оно не способно штурмовать хорошо замаскированные укрепленные узлы российских оборонительных линий.

Доставить ракеты ATACMS на Украину скрытно были все технические возможности. Однако эти ракеты сами по себе не смогут ускорить контрнаступление. Кроме того, следует учитывать несколько важных факторов использования ракет. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал военный эксперт Иван Киричевский.

"Доставить эти ракеты на Украину скрытно были все технические возможности. Дело в том, что пусковой блок на 6 реактивных снарядов GMLRS и пусковой блок на ATACMS снаружи выглядят одинаково. Настолько, что довольно часто реальное наполнение пускового блока на M142 HIMARS или M270 MLRS можно понять только тогда, когда оттуда вылетит ракета – „толстая″ или „тонкая″. Из этой специфики возникло жаргонное распределение у американских военных на „тонкую ракету″ – то есть GMLRS, и „толстую ракету″ – ATACMS. Известно, что одна из ракет, которая была выпущена по Бердянску, была вообще 1996 года выпуска, и именно в этой детали и кроется ответ, почему ATACMS так долго пришлось ждать. Нормативный срок службы ракеты составляет всего 10 лет, и это означает, что после завершения этого периода никто с ходу не может гарантировать надежность работы узлов и агрегатов ракеты. Одна из отстрелянных ВСУ „толстых ракет″ прослужила более двух нормативных сроков, и похоже, что привести их к „кондиции″ реально требовало очень длительного времени, минимум в несколько месяцев", – подчеркнул Киричевский.

Но и определенный политический аспект в подборе модификации ATACMS для нас найти по желанию тоже можно, добавил эксперт. "Обычно в рамках работ по обновлению „толстые ракеты″ модификации M39 и M39A1 с кассетной боевой частью модифицируются в M57, с унитарной боевой частью в 227 кг и дальностью стрельбы до 300 км. Та модификация, которую мы получили, летит на 165 км, но масса боевой кассетной части составляет 560 килограммов. Украина стала первым оператором ATACMS, кто использовал эти ракеты для ударов по аэродромам. До сих пор этот ОТРК в бою использовала только армия США во время войн в Ираке, но тогда целями выступали позиции ПВО и командные пункты. Но тогда американские военные отстреливали в сутки минимум 20 ракет ATACMS, иногда могло доходить и до 100, всего за полтора месяца боев было израсходовано 600 ракет этого типа. Это очень контрастирует с данными WSJ, которые нам дали "несколько" ATACMS", – пояснил Киричевский.

"Нужно посмотреть на специфику целей, по которым нанесли удары ВСУ. Это были заброшенные гражданские аэропорты без каких-либо защитных сооружений. Прежде чем рисовать красивые инфографики с зонами покрытия, куда теперь могут доставать ATACMS, нужно делать поправку не только на дальность стрельбы, но и на фактическую дистанцию. С поправкой, что пусковая установка должна стоять на приличной дальности от линии фронта. Кроме того, нужно делать поправку и на возможное количество ракет. Нет, ATACMS не способен „ускорить контрнаступление″, хотя бы потому, что ракеты „не ходят в штурмы″ на хорошо замаскированные с использованием рельефа местности укрепленные узлы обороны россиян. Любые завышенные и нереализованные ожидания потом же падают коллективной тенью не на тех, кто эти глупости генерирует, а на наших военных", – сказал Киричевский.

17 октября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило об ударах по аэродромам возле Бердянска Запорожской области и под Луганском. Украинские воины использовали для ударов дальнобойные ракеты ATACMS. Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставленные ракеты. США передали Украине около 20 ракет ATACMS.