Экс-премьер Израиля о наступлении Ирана в Газе: только если Путин разрешит

Экс-премьер Израиля Ольмерт: Иран не вступит в войну в Газе без одобрения Путина

Иран не начнет полномасштабную войну против Израиля, если не получит одобрения России, заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в интервью The Telegraph. По его словам, Тегеран не собирается вмешиваться в войну в Газе, тем более Путин вряд ли даст разрешение на это.

Эхуд Ольмерт резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху, заявив, что его наследие обернется "полным провалом"

НАТО может быть использована для восстановления сектора Газа после окончания войны с ХАМАС, заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и добавил, что Биньямин Нетаньяху "ушел".

Ольмерт в интервью The Telegraph заявил, что необходима международная поддержка для создания "хоть какой-то нормальной жизни" в Газе, например, силам НАТО должно быть поручено подготовить сектор Газа к передаче Палестинской автономии (ПА).

"Я бы уже сейчас предложил приложить усилия по созданию международных интервенционных сил, которые возьмут контроль над Газой. Возможно, НАТО возьмет контроль над сектором Газа, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить хоть какую-то нормальную жизнь", – сказал Ольмерт.

"Международному сообществу придется приложить значительные усилия и вложить немало денег, чтобы восстановить Газу", – добавил он.

В настоящее время ПА частично управляет оккупированным Западным берегом. Она также держала под контролем сектор Газа, прежде чем была изгнана с территории в 2007 году после поражения на выборах и гражданской войны с ХАМАС.

Израиль не является членом НАТО и имеет сложные, осторожные отношения с Россией – страной, которая считает этот блок западным оборонительным альянсом против бывшего Советского Союза.

Одним из возможных прецедентов размещения миротворческих сил НАТО в секторе Газа могла бы стать продолжающаяся при поддержке ООН операция в Косово, целью которой является сдерживание военных действий между Косово и Сербией. НАТО также проводила операции и миссии по оказанию помощи при стихийных бедствиях, например, после землетрясения в Турции в феврале 2023 года.

Но любые международные силы, пытающиеся создать переход от раздираемой войной Газы к стране, находящейся под управлением одной функциональной ПА, должны осознавать, что это длительная и дорогостоящая миссия.

"Крах наследия Нетаньяху"

Многие подозревают, что Израиль может призвать ПА, которая тесно сотрудничает с Тель-Авивом в области безопасности, взять на себя управление сектором Газа после ожидаемого вторжения в анклав. Однако ПА политически слаба и крайне непопулярна среди палестинцев.

Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля дольше всех. Сейчас он является олицетворением грандиозного провала в истории безопасности страны. Его политическое будущее предрешено, а наследие уже лежит в руинах.

"Нетаньяху ушел… Неважно, как долго [он останется на своем посту], с ним покончено, и его наследие будет полным провалом", – сказал он.

Ольмерт, занимавший пост премьер-министра Израиля с 2006 по 2009 год, провел нелестное сравнение между Нетаньяху и Голдой Меир.

Меир возглавляла Израиль в период войны Судного дня (1973 г.), которая началась с внезапного нападения египетских и сирийских войск.

"Когда 50 лет назад Голда Меир оказалась втянута в этот ужасный сюрприз в Йом-Кипур, у нее был относительно хороший послужной список в сфере безопасности и в других областях. Нетаньяху же очень успешно уничтожил все сферы жизни", – сказал он, приводя в качестве примера вызывающую протесты попытку Нетаньяху пересмотреть израильскую судебную систему.

Ольмерт также обвинил Нетаньяху в том, что он "слабый, недостойный и эмоционально неуравновешенный", сравнив его с Лоуренсом Оливье, если бы тот вместо театра пошел в политику.

Нетаньяху совершил ужасную ошибку решив продвигать ХАМАС ради своих краткосрочных политических интересов, одновременно отодвигая на второй план ПА, которая могла бы стать надежным партнером для возобновления мирных переговоров.

"Когда он сменил меня в 2009 году, то сказал, что первоочередной задачей является уничтожение ХАМАС, а на самом деле он сделал прямо противоположное. Нетаньяху пытался уничтожить Абу Мазена (так называют главу Палестины Махмуда Аббаса – прим.ИноСМИ) и Палестинскую администрацию, являющихся потенциальным партнером в мирных переговорах, которые... потребовали бы политических уступок со стороны Израиля. И он начал поддерживать движение ХАМАС, потому что оно никогда бы не село за стол переговоров, поэтому его можно было бы просто выгнать. Я считаю, что это была ужасная ошибка", – заявил Ольмерт.

Хотя Ольмерт долгое время был ярым противником Нетаньяху, такая резкая публичная критика действующего премьер-министра, когда Израиль находится в состоянии войны, вызывает удивление.

Это произошло после того, как возможная наземная операция Израиля в секторе Газа, похоже, застопорилась из-за угроз со стороны Ирана, который заявил, что готов вступить в войну, если Израиль это сделает.

Охота на лидеров ХАМАС

Ольмерт также намекнул, что Израиль, возможно, планирует убить лидеров ХАМАС, находящихся за границей, таких как Исмаил Хания, который управляет группировкой из политического офиса в Катаре.

"Скажем так, мы найдем этих парней независимо от их местонахождения, даже если они находятся в разных частях мира, и позаботимся о них. Я не выступаю от имени своего правительства или тех, кто может это совершить, а лишь говорю, что на месте Исмаила Хания, я был бы крайне обеспокоен", – сказал он.

Ольмерт ранее резко высказывался в адрес Нетаньяху. В прошлом году суд Тель-Авива удовлетворил иск о клевете, который Нетаньяху и члены его семьи подали против Ольмерта, заявившего, что "они все душевнобольные".

В 2016 году Ольмерт был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за взяточничество и препятствование правосудию. Он стал первым в истории своей страны главой государства, который попал за решетку.

Нетаньяху также предъявлены обвинения во взяточничестве и мошенничестве, которые он категорически отрицает. В случае если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ольмерт сомневается, что Тегеран примет непосредственное участие в конфликте, если не получит одобрения со стороны Москвы. Россия, которая, в отличие от Ирана, является ядерной державой, устанавливает все более тесные связи в области безопасности с Исламской Республикой.

"Иран не осмелится запустить ракеты большой дальности, например, в сторону Израиля, не имея какого-то, хотя бы негласного одобрения со стороны России. Сомневаюсь, что Путин это позволит. Он может попытаться использовать "Хезболлу" для этого, что станет… серьезной проблемой для Израиля, но пока я не вижу, чтобы Иран собирался вмешаться", – отметил Ольмерт.

Автор: Джеймс Ротвелл (James Rothwell)