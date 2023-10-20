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Военное обозрение

Модернизированной станции РЭБ «Аргус-Антифурия» добавили функцию пеленгации беспилотников противника

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Источник изображения: topwar.ru

Российский разработчик модернизировал мобильную станцию радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия" с учетом опыта применения комплекса в зоне спецоперации. Об этом сообщил представитель НПО "Кансайт".

Специалисты компании добавили станции РЭБ способность самостоятельно пеленговать вражеские беспилотники, ранее оператор делал это вручную с помощью других приборов, что занимало гораздо больше времени. Такую функцию просили ввести военнослужащие, эксплуатировавшие "Аргус-Антифурия" в зоне СВО. Модернизированная станция уже выпускается серийно.

"Аргус-Антифурия" была модернизирована. Теперь станция способна сама обнаруживать дрон и подавать сигнал оператору для непосредственно наведения в нужную сторону. Изделие доработали по запросу военнослужащих, принимающих участие в зоне СВО. Станция запущена в серийное производство

- приводит ТАСС сообщение компании.

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснили разработчики, "Аргус-Антифурия" является довольно большой станцией РЭБ, как говорится "окопной", и ее не потаскаешь на руках. Поэтому добавление функции пеленгации значительно упростило ее применение.

Согласно данным, размещенным на сайте компании, станция РЭБ "Аргус-Антифурия" предназначена для подавления беспилотников противника, в том числе и самолетного типа, на дальности от одного до трех км в зависимости от типа БПЛА. Запитывается от аккумулятора, но может работать и от сети. Масса всей установки - 18 кг, время развертывания - 5 минут. Может устанавливаться на автомобили типа пикап.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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