Модернизированной станции РЭБ «Аргус-Антифурия» добавили функцию пеленгации беспилотников противника

Источник изображения: topwar.ru
Российский разработчик модернизировал мобильную станцию радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия" с учетом опыта применения комплекса в зоне спецоперации. Об этом сообщил представитель НПО "Кансайт".
Специалисты компании добавили станции РЭБ способность самостоятельно пеленговать вражеские беспилотники, ранее оператор делал это вручную с помощью других приборов, что занимало гораздо больше времени. Такую функцию просили ввести военнослужащие, эксплуатировавшие "Аргус-Антифурия" в зоне СВО. Модернизированная станция уже выпускается серийно.
- приводит ТАСС сообщение компании.
Источник изображения: topwar.ru
Как пояснили разработчики, "Аргус-Антифурия" является довольно большой станцией РЭБ, как говорится "окопной", и ее не потаскаешь на руках. Поэтому добавление функции пеленгации значительно упростило ее применение.
Согласно данным, размещенным на сайте компании, станция РЭБ "Аргус-Антифурия" предназначена для подавления беспилотников противника, в том числе и самолетного типа, на дальности от одного до трех км в зависимости от типа БПЛА. Запитывается от аккумулятора, но может работать и от сети. Масса всей установки - 18 кг, время развертывания - 5 минут. Может устанавливаться на автомобили типа пикап.