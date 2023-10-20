Силы самообороны Эстонии вооружаются турецкими бронетранспортёрами

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Две турецкие компании стали победителями тендера на поставку бронетехники Силам самообороны Эстонии. Соответствующие соглашения уже подписаны. Об этом сообщает пресс-служба эстонского военного ведомства.

В среду, 18 октября 2023 года, эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договоры с турецкими компаниями Nurol Makina и Otokar на поставку бронетехники для эстонской армии. Всего турки поставят 230 бронетранспортеров двух моделей: NMS с колесной формулой 4х4 производства Nurol Makina и Arma с колесной формулой 6х6 производства Otokar.

Согласно опубликованной информации, бронетранспортеры предназначены для 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, которая до сего времени "ходит пешком" из-за отсутствия колесной бронетехники. Остатки бронетранспортеров отправятся на вооружение 1-й пехотной бригады. Также несколько БТР NMS 4Х4 будут поставлены Центру разминирования Спасательного департамента.

Как заявили в Таллине, выбор эстонской армии пал на турецкие бронетранспортеры по причине их быстрой поставки и стоимости. То есть, турки предложили самый лучший вариант, который устроил эстонцев. В тендере участвовали девять компаний из шести стран, в том числе из Италии, Испании, Франции, Израиля и Финляндии.

Защищенность эстонских солдат в опасной ситуации является для нас приоритетной задачей. Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, важным условием тендера было то, что первые машины должны прибыть в Эстонию как можно раньше

- заявили в центре оборонных инвестиций Эстонии.

По условиям договора, первые бронетранспортеры должны быть поставлены в 2024 году, другие подробности не сообщаются, но соглашение рассчитано на 10 лет с опционом на дополнительные машины.