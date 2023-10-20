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Известия.ru

Военный эксперт назвал возможные причины подачи сигнала бедствия беспилотником США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sra Tyler Woodward

Американский беспилотник подал сигнал бедствия над Черным морем - мнение эксперта Кнутова

Согласно данным сайта FlightRadar24, американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал бедствия над акваторией Черного моря. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов 19 октября в беседе с «Известиями» озвучил возможные причины этого.

Кнутов отметил, что беспилотники США регулярно ведут разведку вдоль границ России и дают целеуказания Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.

«Я думаю, что могло произойти две вещи, либо станция наведения ракет какого-нибудь нашего зенитно-ракетного комплекса взяла на сопровождение этот беспилотник, и те сенсоры, которые установлены на нем, сработали. Сработала система предупреждения об облучении и наведении ракет. Либо сработала система радиоэлектронной борьбы, которая заглушила канал связи. Беспилотник прекратил миссию и повернул на базу», — сказал он.

Военный эксперт указал на то, что и в первом, и во втором случаях действия России абсолютно правильные.

«Потому что данные беспилотники, по сути, осуществляют целеуказания украинской армии, которая наносит удары не только по военным, но и по гражданским объектам на территории России», — объяснил он.

Как передает «РИА Новости», беспилотник подавал сигнал 7600. Он обозначает потерю связи.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что самолеты МиГ-31 ВКС РФ, оборудованные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на постоянной основе начинают патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Российский лидер подчеркнул, что этот шаг не является угрозой кому-либо.


Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
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Украина
Продукция
Global Hawk
Кинжал БР
МиГ-31
Персоны
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Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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