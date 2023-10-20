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ТАСС

Forbes: переданные США Украине ракеты ATACMS неэффективны против бронетехники

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Источник изображения: EYEPRESS via Reuters Connect

Как пояснил изданию представитель сухопутных сил ВС США Джеймс Хаттон, разбрасываемые поражающие элементы такой модификации ракет эффективны против других целей, например, небронированных транспортных средств и радиолокационных антенн

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Поставленные Украине из США тактические баллистические ракеты ATACMS, оснащенные кассетной боевой частью, не смогут нанести серьезный ущерб российской бронетехнике, поскольку неэффективны против таких целей. Об этом пишет журнал Forbes.

Издание отмечает, что переданная Вашингтоном модификация ATACMS предусматривает разброс при детонации тысяч небольших поражающих элементов, которые в большинстве случаев не могут нанести серьезный ущерб танку или другой бронированной технике. Как пояснил изданию представитель сухопутных сил ВС США Джеймс Хаттон, такие боеприпасы эффективны против других целей, например, небронированных транспортных средств и радиолокационных антенн.

18 октября газета The New York Times сообщила, что США передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, предварительно добившись от Киева обещания не применять их по целям на территории России.

17 октября председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью. Также был нанесен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе губернатора пояснили ТАСС, что, по предварительным данным, украинские войска использовали ATACMS. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
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