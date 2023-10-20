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ТАСС

Кулеба заявил, что США будут регулярно поставлять Украине ATACMS

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Источник изображения: Attila Husejnow/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

Глава украинского МИД отметил, что Киев получит ракеты еще в большем количестве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вашингтон после поставки первой партии тактических ракет ATACMS на Украину будет снабжать Киев ими на регулярной основе и в еще большем количестве. Такое мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Означает. <...> Это прямой результат договоренностей президента [Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена в Вашингтоне в конце сентября", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1" в ответ на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS то, что Киев будет получать их от Вашингтона на постоянной основе и в еще большем количестве.

В ответ на замечание ведущего эфира о том, что поставленные ракеты являются не новыми, а 1996 года выпуска, Кулеба призвал не судить критично. "Есть такое выражение: если бы вы знали, из чего делают колбасу, вы бы ее не ели, - сказал глава МИД Украины. - Тут не про год, нам главное, чтобы стреляло".

Кулеба также надеется, что, несмотря на то, что Вашингтон сейчас поставил Киеву ракеты с дальностью полета 165 км, в будущем США передадут Украине и ракеты дальностью 300 км. "Мы уже имеем в своем распоряжении все виды оружия, которое мы хотели. Теперь речь будет идти о расширении количества, дальности, модификации", - сказал он. 

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США
Украина
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