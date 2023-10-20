В Киеве заявили, что рассчитывают получить F-16 в первой половине 2024 года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "единственное препятствие - это завершение тренировки пилотов и подготовка инфраструктуры"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Киев может получить американские истребители F-16 от западных союзников в первой половине 2024 года. С таким прогнозом выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас наши пилоты проходят обучение. Как только пилоты завершат обучение, а параллельно на Украине готовится инфраструктура для этого, самолеты будут на Украине. То есть единственное препятствие для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе, - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Ранее представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил о планах создания на территории страны центров обучения пилотов для самолетов F-16.

Украина давно просит партнеров передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. О готовности участвовать в программах по переучиванию украинских пилотов заявили уже несколько стран.

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что F-16 могут передать Украине не раньше весны следующего года. Ранее телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что в Киеве "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках этих истребителей, однако не решаются публично делать соответствующие заявления. По данным NBC, задержка связана не с техническими аспектами, а с политической блокировкой этого решения.