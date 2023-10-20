Космонавты развернули на борту МКС флаг международной выставки "Россия"

Она пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб развернули на борту Международной космической станции (МКС) флаг международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщается на ее сайте.

"Флаг выставки "Россия" развернули на Международной космической станции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на МКС флаг прибыл вместе с Чубом и Кононенко на корабле "Союз МС-24" и пробудет с космонавтами на протяжении всего времени проведения выставки.

"Здесь, на орбите, мы всегда помним, какая большая у нас страна, какие мужественные и сильные духом люди ее населяют, сколько богатств хранится в наших недрах, морях и лесах", - привели в пресс-службе выставки слова Николая Чуба.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики, в ней примут участие 89 регионов страны. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.