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ТАСС

Космонавты развернули на борту МКС флаг международной выставки "Россия"

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Центр космонавтики и авиации на ВДНХ
Центр космонавтики и авиации на ВДНХ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Она пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб развернули на борту Международной космической станции (МКС) флаг международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщается на ее сайте.

"Флаг выставки "Россия" развернули на Международной космической станции", - говорится в сообщении. Отмечается, что на МКС флаг прибыл вместе с Чубом и Кононенко на корабле "Союз МС-24" и пробудет с космонавтами на протяжении всего времени проведения выставки.

"Здесь, на орбите, мы всегда помним, какая большая у нас страна, какие мужественные и сильные духом люди ее населяют, сколько богатств хранится в наших недрах, морях и лесах", - привели в пресс-службе выставки слова Николая Чуба.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики, в ней примут участие 89 регионов страны. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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