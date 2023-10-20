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ТАСС

Глава МИД Дании считает, что Зеленский согласится на переговоры

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Ларс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен.
Источник изображения: bt.bmcdn.dk

Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что Украина - это самая большая страна в Европе, и если она внезапно станет членом ЕС, то это будет иметь огромные последствия

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Россией. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

"Думаю, что в определенный момент президент Украины скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры, - сказал он. - Когда начнутся мирные переговоры, мы, конечно, поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности, чтобы не допустить нового нападения со стороны России. И мы также сделаем все возможное, чтобы включить их [Украину] в состав европейской семьи, хотя, честно говоря, это будет очень, очень, очень сложно".

Министр отметил, что Украина - это самая большая страна в Европе, и если она внезапно станет членом ЕС, то это будет иметь огромные последствия. "Тем не менее по геополитическим причинам именно таков будет наш подход", - добавил Расмуссен. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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