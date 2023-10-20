Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море

Эксперты: МиГ-31К в Черном море должны будут нанести удары по пусковым ATACMS

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Основной задачей патрулирования в Черном море самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" является нанесение мгновенных ударов по выявленным разведкой установкам с американскими ракетами ATACMS, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В среду президент России Владимир Путин заявил журналистам, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем истребителями МиГ-31К, вооружёнными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

"Данные самолеты выступают именно как платформа для гиперзвуковых "Кинжалов". Это оружие задействуется и в любой момент может быть использовано для мгновенных, фактически в режиме онлайн, ударов по выявленным целям в контексте начавшихся поставок на Украину американских ракетных комплексов ATACMS", - сказал РИА Новости Коротченко.

Он добавил, что "Кинжалы" будут задействованы в рамках разведывательно-ударного контура, который будет работать именно на задачу своевременного выявления пусковых установок, огневых позиций, мест хранения ракет ATACMS.

С выводами Коротченко согласен военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Носитель "Кинжалов" МиГ-31 – изначально высокоскоростной дальний перехватчик, его главная функция – максимально быстро выйти в район перехвата цели. В комплексе с "Кинжалом" это позволяет резко сократить время реакции на выявленные позиции пусковых установок типа MLRS, из которых запускаются ракеты ATACMS", - сказал эксперт РИА Новости.

Коротченко не исключает, что здесь могут быть и иные цели. "Кинжал" в определенной степени средство передового базирования, поэтому это зримая демонстрация, что Россия не исключает для себя любые варианты реагирования в случае принятия политического или военного решения. Мы же понимаем, что "Кинжал" может использоваться как в обычном варианте, так и со спецбоеприпасом (ядерной боеголовкой – ред.)", - пояснил аналитик.

Леонков в свою очередь напомнил, что первостепенной задачей "Кинжалов" при разработке ставилась борьба с американскими авианосцами.

"Высокая проникающая способность даже обычной боевой части "Кинжала" позволяет несколькими ракетами потопить такой крупный корабль. В Черном море это может быть полезно в случае выявления под украинским флагом кораблей-носителей морских дронов", - уточнил собеседник.