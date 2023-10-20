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ТАСС

В Подмосковье запустили производство разведывательных беспилотников

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Фото и видео с аппарата передается в режиме реального времени, что позволяет принимать быстрые решения

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Производство беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для разведки и отслеживания перемещения техники противника в зоне специальной военной операции, запустили в городском округе Королев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания "Альбатрос" наладила производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для проведения разведки и отслеживания перемещения техники противника в зоне СВО. В подмосковном Королеве такие БПЛА разрабатывают, проектируют и собирают", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что фото и видео с аппарата передается в режиме реального времени, что позволяет принимать быстрые решения.

Отмечается, что ранее компания производила беспилотники, которые применялись для оказания услуг в нефтегазовом секторе, строительстве, транспортной инфраструктуре, электроэнергетике, в сельском и лесном хозяйствах. Так, одна из моделей беспилотников компании была разработана специально для проведения поиска и спасения потерявшихся в лесу людей. Прибор способен распознавать людей при съемке в любое время суток и при любых погодных условиях, независимо от сложности маршрута. 

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