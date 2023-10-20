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ТАСС

Шольц заявил, что на предстоящем саммите ЕС обсудят зимний пакет помощи Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

По словам канцлера ФРГ, "Германия формирует зимний пакет помощи, который включает различные аспекты"

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Европейский союз обсудит помощь Украине, необходимую в преддверии зимы. ФРГ не собирается со своей стороны сбавлять оборотов в поддержке киевских властей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

"На саммите ЕС [26-27 октября] мы обсудим, как мы дальше будем поддерживать Украину. Речь идет о том, чтобы обеспечить конкретную помощь этой зимой. Германия формирует зимний пакет помощи, который включает различные аспекты. Особенно все, что относится к противовоздушной обороне", - указал канцлер.

Он напомнил об уже обещанных и поставленных комплексах Patriot, IRIS-T, самоходных установках Gepard. По его словам, такое вооружение требуется Украине "для защиты гражданских объектов". "Мы не сбавим оборотов [оказывая такую помощь]", - подчеркнул Шольц.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €23 млрд. 

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Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
Евросоюз
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