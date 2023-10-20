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ЦАМТО

ВС Ирландии получили второй новый самолет C-295 MPA

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Источник изображения: Фото: Irish Defence Forces

ЦАМТО, 19 октября. Вооруженные силы Ирландии получили второй (из двух заказанных компании Airbus Defence and Space) морской патрульный самолет C-295 MPA.

Министерство обороны страны объявило о прибытии самолета на аэродром Кейсмент (также известный как Балдоннел) недалеко от Дублина 17 октября.

Самолет будет эксплуатироваться 1-м оперативным крылом 101-й эскадрильи авиационного корпуса ВС Ирландии. Как и CN-235MP, для замены которых они предназначены, C-295 будут применяться для патрулирования на море, перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных операций, защиты рыболовства, медицинской эвакуации и десантирования.

Как сообщал ЦАМТО, 13 декабря 2019 года Министерство обороны Ирландии по результатам тендера заключило с Airbus Defense and Space контракт на поставку двух морских патрульных самолетов C-295. Стоимость контракта, включая обучение, запасные части, наземное оборудование и сопутствующую поддержку, составляет около 230 млн. евро. Поставки были запланированы на 2023 год. C-295 предназначены для замены устаревших морских патрульных самолетов CN-235 "Персудер".

Сборка самолетов выполнялась на предприятии Airbus в Севилье (Испания). Первый самолет прибыл на аэродром Кейсмент 27 июня 2023 года.

Новые C-295 MPA оснащены интегрированной тактической системой FITS (Full Integrated Tactical System), современным комплектом авионики Collins Aerospace Pro Line Fusion и комплектом датчиков, соответствующим требованиям ВС Ирландии.

В декабре 2022 года с компанией Airbus Defence and Space был подписан еще один контракт на поставку дополнительного самолета C-295W в варианте для перевозки войск и грузов. Стоимость контракта, включая сопутствующее оборудование и поддержку, составляет около 59 млн. евро без НДС (73 млн. евро с учетом НДС). Поставка этого самолета запланирована на 2025 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Испания
Продукция
C-295 CASA
CN-235
Компании
Airbus
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