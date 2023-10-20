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Lenta.ru

Раскрыт главный недостаток ATACMS для ВСУ

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/WonYong~commonswiki

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. С таким мнением выступил Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс подчеркнул, что ATACMS не способны сделать многие вещи. Он раскрыл главный недостаток ракет и подчеркнул, что они не уничтожат российскую бронетехнику.

«Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — объяснил он.

Автор материала добавил, что Киев получил не новые американские ракеты, а близкие к истечению их «срока годности».

О первом применении американских тактических ракет ATACMS президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил США и подчеркнул, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом соблюдаются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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