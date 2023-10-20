"Это поставили тайно". Российские военные столкнулись с незнакомым оружием

Командир расчета ЗРК рассказал, как можно противостоять ракетам ATACMS

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ впервые применили в зоне конфликта американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. По данным СМИ, ими ударили по тыловому аэродрому в российском Бердянске. О том, как это оружие изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.

Без "длинной руки"

В прошлом году ВСУ активно использовали ОТРК "Точка-У", доставшиеся им от СССР. По информации бюллетеня Military Balance, всего у Украины было около 500 ракет. Что-то из своих запасов могли выделить болгары, но и у них такого оружия немного. Похоже, к лету 2023-го "Точки-У" закончились.

Обломки ракеты комплекса "Точка-У" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Советская ракета бьет на 120 километров. Сегодня ВСУ могут достать цель на таком удалении разве что ударными дронами или крылатыми ракетами SCALP / Storm Shadow. Но и то и другое российская ПВО в целом успешно сбивает. Конечно, что-то прилетает, но в основном дорогостоящая "высокоточка" расходуется впустую.

Кроме того, ракеты SCALP / Storm Shadow (а в перспективе и немецкая Taurus) — средства поражения воздушного базирования, то есть с самолета. Экипажи украинских Су-24 каждый раз сильно рискуют попасться на радары. На земле — тоже опасность, ведь аэродром вылета от спутника не спрячешь.

Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України

ОТРК же малозаметны для разведки и малоуязвимы для "ответки". Дальность позволяет вести огонь из глубокого тыла, а после пуска мгновенно менять позицию. Выследить такой комплекс очень сложно.

До сих пор нет ни одного фото- или видеоподтверждения уничтоженных американских РСЗО HIMARS в зоне конфликта при их максимальной дальности "лишь" в 84 километра.

Тайные поставки

Зеленский почти год выпрашивал у США ракеты ATACMS. Уверял, что именно это оружие, в нагрузку к истребителям F-16, переломит ход боевых действий.

Представители Пентагона и Джо Байден на публику утверждали, что не готовы, это приведет к эскалации, необходимости в таком оружии нет. Втайне же тренировали расчеты, готовили ОТР к транспортировке, уточняли детали. Ракеты легко перевезти военно-транспортной авиацией и доставить в армию на грузовиках. Носители ATACMS — более 20 колесных РСЗО HIMARS — у ВСУ уже есть.

Украинское контрнаступление к середине октября выдохлось окончательно. Западная бронетехника оказалась бессильной против минных полей, ударных вертолетов и дронов-камикадзе. Скоро дожди и распутица, значит — спад интенсивности конфликта до зимних морозов. Вероятно, именно поэтому ракеты передали сейчас: чтобы была хоть какая-то победа.

В конце сентября американский канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Киев кулуарно договорились о небольшой партии ATACMS во время визита Зеленского в США. В октябре это подтвердил журнал The New Yorker, однако официальный Пентагон хранил молчание. Так же вели себя и британцы в случае со Storm Shadow, пока ВСУ в мае не ударили этой ракетой по тыловому Луганску.

Незнакомая цель

После атаки на российский аэродром западные СМИ единодушно признали, что удар нанесли американские ATACMS. Пентагон передал их втайне. В The New York Times уточнили: около 20 ракет. Позже о боевом дебюте американского ОТРК сообщил в ежедневном видеообращении Зеленский.

Неизвестно, какую именно версию прислали: M39 дальностью 165 километров или 300-километровый М39А1. Но даже менее дальнобойный вариант позволяет бить по целям в глубоком тылу вплоть до севера Крыма.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS Источник изображения: © Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton

"Рискну предположить, что расчеты ПВО, прикрывавшие тот аэродром, не смогли правильно идентифицировать цель, — говорит РИА Новости командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным Пуля. — Когда вэсэушники стали активно использовать планирующие авиабомбы JDAM, мы тоже не сразу поняли, что это такое. Горизонтальной скорости нет, тепловой сигнатуры — тоже. Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS".

Офицер подчеркнул: необходимо изучить траекторию американской ракеты, понять, как маневрирует в полете, какую скорость развивает, отследить практическое выполнение пуска. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первую информацию.

Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений США и Южной Кореи Источник изображения: © AP Photo / South Korea Defense Ministry

Конечно, такое оружие доставляет немало проблем. Его применяют, чтобы нарушить логистику, поражая полевые лагеря и тыловые склады боеприпасов.

По данным американских СМИ, ВСУ выпустили ракеты с кассетной боевой частью. Только два типа ATACMS оснащены такими — M39 и M39A1. Первая содержит 950 суббоеприпасов M74, вторая — 300. От осколков не всегда удается скрыться даже в окопах — подрываются в воздухе. Спасают, по словам военнослужащих, блиндажи, подвалы, крепкие дома. А также адекватные действия командования и бойцов.