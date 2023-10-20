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Tesla начнет следить за водителями через камеру

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Источник изображения: Фото: Abdel hadi Ramahi / Reuters

Компания Tesla начнет следить за водителями электрокаров с помощью камеры ради безопасности. Об этом сообщает издание Electrek.

Новая функция появится во всех автомобилях компании — новых и уже проданных. Специальная система будет оценивать внимание водителя на дороге и управление автомобилем. Опция «Предупреждение о сонливости водителя» (Driver Drowsiness Warning) будет включать звуковой сигнал, если автовладелец начнет засыпать или отвлекаться на посторонние предметы — например, смартфон.

Для оценки состояния водителя Tesla будет использовать внутрисалонную камеру, обращенную к лицу водителя. В руководстве компании говорится, что функция будет активироваться при движении со скоростью более 65 километров в час или в течение 10 минут после отключения автопилота.

В компании уточнили, что пользователи смогут отключить функцию слежения через настройки. Однако при каждом следующем начале движения она будет снова активна. Первыми нововведение смогут оценить еврорпейские автолюбители.

В апреле журналисты Reuters рассказали, что сотрудники Tesla несколько лет делились конфиденциальными видеозаписями, снятыми на камеры автомобилей бренда. В частности, работники компании подглядывали за главой Tesla Илоном Маском.

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Илон Маск
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