Разработчик сообщил, что станцию РЭБ "Аргус-Антифурия" научили пеленговать дроны

В НПО "Кайсант" пояснили, что теперь она будет самостоятельно обнаруживать БПЛА и подавать оператору сигнал

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия" прошла модернизацию и сможет не только подавлять беспилотники, но и пеленговать их. Об этом ТАСС сообщили в НПО "Кайсант".

"Аргус-Антифурия" была модернизирована. Теперь станция способна сама обнаруживать дрон и подавать сигнал оператору для непосредственно наведения в нужную сторону. Изделие доработали по запросу военнослужащих, принимающих участие в зоне СВО. Станция запущена в серийное производство", - заявили в организации.

В НПО "Кайсант" подчеркнули, что модернизация упростит работу оператора. "Раньше оператору надо было задействовать какой-то отдельный прибор для пеленгации, соответственно, одна рука у человека была занята им. "Антифурия" довольно большая, это уже окопный РЭБ. Высматривать небо на предмет дронов, находясь в окопе, достаточно тяжело. Поэтому нынешняя модернизация с точки зрения комплексной пеленгации дронов стала очень удобной", - отметил собеседник ТАСС.

Вес стационарной установки - 18 кг. Дальность подавления - до 2 км. Станция способна подавить большинство известных беспилотных летательных аппаратов, включая аппараты самолетного типа.