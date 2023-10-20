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ТАСС

Один из экспериментов "Луны-25" могут выполнить на китайском аппарате "Чанъэ-7"

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Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года
Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Роскосмоса»

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров рассказал, что прибор "Пылевой мониторинг Луны" будет регистрировать пылевые частицы, которые на освещенной стороне естественного спутника Земли могут приобретать электрический заряд и левитировать над его поверхностью

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Прибор "Пылевой мониторинг Луны" (ПмЛ), который планировалось использовать в ходе миссии "Луна-25", может отправиться на естественный спутник Земли на китайском аппарате "Чанъэ-7". Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зеленый.

"Уже почти достигнута договоренность, что наш эксперимент по лунной пыли будет использоваться на миссии "Чанъэ-7", - сказал он. Зеленый добавил, что хотя сейчас идет процесс согласования технических деталей, формальное соглашение между Роскосмосом и Китайским национальным космическим управлением (СNSA) еще предстоит заключить.

Как рассказал ТАСС научный руководитель эксперимента ПмЛ, главный научный сотрудник ИКИ Александр Захаров, такой же прибор был установлен на аппарате "Луна-25". "Мы этот прибор делали для "Луны-25" и собираемся делать для "Луны-27", но китайцы в рамках своих миссий "открыли дверь" для иностранных экспериментов и выбрали, в частности, наш", - отметил он.

По словам Захарова, прибор будет регистрировать пылевые частицы, которые на освещенной стороне Луны могут приобретать электрический заряд и левитировать над поверхностью спутника. Ранее эти частицы регистрировались только оптическими методами - в частности, камерами советских посадочных модулей и астронавтами американской лунной программы "Аполлон".

Недостатком такого подхода, считает Захаров, является невозможность производить наблюдения где-либо, кроме линии терминатора (светораздела) на поверхности Луны. "Мы делали прибор, чтобы регистрировать эти частицы не оптическими методами, а попаданием их в апертуру нашего прибора. Таким образом, мы могли бы регистрировать их в любой части освещенной стороны Луны", - пояснил ученый.

О миссиях "Луна-25" и "Чанъэ-7"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После выдачи на аппарат импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты связь с космическим аппаратом прервалась. Он прекратил существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

Китайское ведомство CNSA планирует запустить лунную миссию "Чанъэ-7" в 2026 году. По данным ведомства, аппарат отправится исследовать южный полюс естественного спутника Земли. Как отметил главный конструктор китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа, миссия сыграет важную роль в проекте создания научно-исследовательской базы на Луне. 

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