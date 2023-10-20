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ТАСС

Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Как уточнили в Роскосмосе, сейчас создается третья очередь АСПОС ОКП, оно должно завершиться в 2025 году двумя этапами испытаний

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Третий этап модернизации Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) завершится в 2025 году, ввод в эксплуатацию обновленной системы может произойти в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Создание третьей очереди АСПОС ОКП должно завершиться в 2025 году двумя этапами испытаний - предварительными и межведомственными. При их успешном проведении и подтверждении заданных требований к системе будет принято решение о вводе модернизированной АСПОС ОКП в эксплуатацию с начала 2026 года", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, сложность обстановки в космосе неуклонно и быстро возрастает, поэтому Роскосмос не прекращает работы по развитию АСПОС ОКП. Сейчас создается ее третья очередь.

"Ее основу составят модернизированный главный информационно-аналитический центр, концентрирующий интеллектуальные системы обработки информации о космических объектах, а также расположенные в разных уголках нашей большой страны и за ее пределами различные оптико-электронные средства мониторинга ОКП", - пояснили в госкорпорации.

АСПОС ОКП функционирует с 2016 года. В ее состав входят наземные пункты наблюдения, комплекс сбора и обработки данных. В РФ планируется создание обновленной автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая получит название "Млечный Путь", ее концепция была утверждена в начале прошлого года. Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. 

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