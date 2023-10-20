Американцы "разлюбили" план Байдена по Украине, но он этого не заметил

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года.

Терпение американцев подходит к концу, пишет Responsible Statecraft. Жители США охладели к решению Байдена помогать Украине "столько, сколько потребуется". Так что Вашингтон должен прекратить агонию Киева, а не затягивать ее, подчеркивают авторы статьи.

Если бы следил, то заметил, что люди охладели к его идее "столько, сколько потребуется".

Недавно исследовательская организация Eurasia Group Foundation (EGF) опубликовала результаты опроса, которые показали следующее. 58 процентов американцев, ссылаясь на огромные гуманитарные издержки, считают, что Соединенные Штаты должны настаивать на проведении переговоров с целью прекращения военных действий на Украине. 34 процента опрошенных хотят сокращения военного бюджета, 16 процентов хотят его увеличения, а половина за то, чтобы он оставался на нынешнем уровне.

Настроения в обществе настолько изменились, что их подхватили даже основные средства массовой информации. The New York Times в выходные дни опубликовала статью, в которой выражается обеспокоенность по поводу ослабления поддержки военных действий. Там, в частности, говорится:

"…еще до начала на прошлой неделе войны на Ближнем Востоке Европа, наблюдая за Вашингтоном, почувствовала, что мир вышел на пик поддержки Украины в ее борьбе с российской армией, и что дальше эта поддержка уже не будет такой мощной, как несколько месяцев тому назад".

Кажущийся сдвиг в общественном мнении важен, и он должен подать администрации сигнал о том, что пора переходить к переговорам. Однако всем понятно, что те, чье мнение важнее всего – в Киеве, Москве и Вашингтоне – не очень-то заинтересованы в этом.

В конце сентября российский министр обороны Сергей Шойгу выступил с речью, которую многие истолковали таким образом, что Россия намерена воевать с Украиной до 2025 года. Последние сообщения СМИ тоже указывают на то, что российские военные расходы за год выросли на 21,2 процента, и что конца этому росту не видно.

Здесь, в Вашингтоне, администрация твердо стоит за продолжение военных действий. Бывший представитель США в НАТО написал в New Yorker статью о советнике Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане и назвал его "квартирмейстером конфликта и всего остального".

Салливан непосредственно участвует в этом процессе, следя за мельчайшими деталями конфликта. New Yorker сообщает, что у него в кабинете "висит ежедневно обновляемая схема, на которой показано, сколько у разных стран на складах боеприпасов, которые можно отправить на Украину".

Вместо этого администрация должна работать на дипломатическом фронте, чтобы прекратить агонию Украины, а не затягивать ее (да, мы понимаем, что в конечном счете сами украинцы будут решать, воевать им или нет; но это не означает, что мы должны отказаться от своего посредничества в вопросах предоставления разведданных, вооружения, финансирования Украины, и даже от дипломатии).

Даже если администрация не следит за изменениями общественного мнения, ей было бы целесообразно пересмотреть свой нынешний курс с учетом роста экономических и политических издержек из-за этого вооруженного конфликта, среди которых деиндустриализация и усиление крайне правых в Германии. Между тем, недавние выборы в Словакии показали, что терпение людей идет на убыль, и они все меньше поддерживают эти военные действия.

С учетом сохранения и даже усиления геополитических рисков (в частности, это риск ядерной эскалации между Россией и НАТО) президенту Байдену было бы нелишне прислушаться к американскому народу, надеть на себя мантию настоящего государственного деятеля и начать долгий и утомительный путь к миру в Восточной Европе.

Авторы: Катрина ванден Хювел (Katrina vanden Heuvel), Джеймс Карден (James Carden)