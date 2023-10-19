В США рассказали, почему Байден решился поставить ракеты ATACMS Украине

Джо Байден изменил позицию в вопросе отправки дальнобойных ракет Украине, пишет NYT. В администрации президента США пришли к выводу, что эскалация конфликта больше не является серьезной проблемой, поскольку ранее Киев получил британские ракеты Storm Shadow, схожие по характеристикам с ATACMS.

С первых дней российско-украинского конфликта президент Владимир Зеленский говорил президенту Джо Байдену, что есть одно оружие, в котором он нуждается больше всего. Речь о ракетах большой дальности ATACMS, которые способны долететь до авиабаз и мест дислокации российских войск, находящихся на расстоянии более 160 километров за линией фронта.

На протяжении 18 месяцев у Байдена был лишь один ответ – "нет", – который он повторял и в ходе публичных выступлений, и во время своих порой довольно напряженных личных встреч с Зеленским.

Байден заявлял, что поставки этих дальнобойных ракет ознаменуют собой пересечение "красных линий" президента России Владимира Путина и что ему необходимо всерьез рассматривать этот сценарий, потому что Путин время от времени угрожал применить тактическое ядерное оружие.

История того, как это случилось, – в том виде, в котором ее рассказали чиновники американской администрации, – оказалась более сложной, чем та распространившаяся в Вашингтоне карикатурная картинка, согласно которой Байден чересчур осторожен и говорит "нет" до тех пор, пока давление не станет неодолимым.

А в данном случае давления было очень много. Часть его исходила от членов Конгресса США, в том числе от демократа из Палаты представителей и бывшего армейского рейнджера Джейсона Кроу (Jason Crow), который написал Белому дому, что Украина нуждается в оружии "для нанесения ударов по линиям снабжения [внутри российских территорий] и по российским центрам оперативного управления". Кроу добавил, что, хотя уже предоставленные Украине системы применяются и наносят огромный ущерб", русские "уже адаптировались и сделали так, что их ключевые силы и средства находятся вне радиуса" этих систем.

Другой толчок исходил от Зеленского, выступившего на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Зеленский даже не пытался скрыть своего гнева по поводу того, что Байден и канцлер Германии Олаф Шольц блокировали любые четкие заявления касательно будущего членства Украины в НАТО.

С некоторой горечью Зеленский сообщил журналистам, что от Байдена "нет решения" по вопросу о поставках ATACMS, и добавил: "Лучше не поднимать этот вопрос, потому что есть определенные ожидания со стороны народа, вооруженных сил, всех". По его словам, было бы лучше "сначала это сделать, а потом уже делиться информацией о том, как это произошло".

Между тем чиновники в Белом доме настаивают, что они проводят тщательную проверку, чтобы убедиться, что оружие отвечает потребностям украинцев. По словам помощников Байдена, в июле они наконец увидели "ясный сценарий применения" ATACMS, как выразился один из них. Это был тот самый сценарий, о котором писал Кроу, –нанесение ударов по путям снабжения и авиабазам, до которых Украина не может добраться иначе. На встрече, которая прошла 14 июля в кабинете советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, он и его первый заместитель Джо Файнер (Jon Finer) обсудили с небольшой группой чиновников различные варианты.

Эта дискуссия состоялась в тот момент, когда внутри администрации Байдена наблюдался раскол. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже долгое время настаивал на том, чтобы как можно скорее отправить Украине больше оружия. В противном случае, по словам Блинкена, создастся впечатление, будто Соединенные Штаты не хотят оказывать помощь и что они занимают пассивную позицию. На публике Блинкен демонстрировал больше сдержанности, говоря лишь о том, что он "склоняется" к необходимости вооружать Украину.

Министр обороны Ллойд Остин занял противоположную позицию. У Соединенных Штатов ограниченные запасы ATACMS, и, если отдать их украинцам, которые расходуют снаряды гораздо быстрее, чем это необходимо, это сделает Соединенные Штаты и их союзников уязвимыми. Остин подчеркнул, что боеготовность – это не просто слово, это необходимость.

Кроме того, стоял вопрос расходования бюджетных средств. Белый дом уже потратил более 40 миллиардов долларов, которые Конгресс выделили на военную помощь Украине, и все больше республиканцев открыто выступали против дальнейших расходов. ATACMS стоят дорого – около 1,5 миллиона за единицу.

К сентябрю группа, созданная Салливаном и Файнером, вернулась с результатами проведенного анализа и предложением. Они пришли к выводу, что эскалация больше не является серьезной проблемой. Великобритания еще в июне начала поставлять Украине ракеты Storm Shadow, чья дальность сопоставима с дальностью ATACMS, и Путин почти не отреагировал на это.

Целями были вертолеты и другие летательные аппараты, которые русские перебрасывали на подконтрольные им территории, чаще всего на аэродромы. На встречах Остин выразил свое согласие, потому что обсуждавшаяся версия ATACMS имела дальность всего 160 километров и была оснащена кассетными боеприпасами, которые разбрасывают суббоеприпасы, нанося максимальный ущерб незащищенным целям, таким как самолеты.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, поскольку неразорвавшиеся заряды остаются лежать на земле и могут ранить мирных жителей, часто детей, которые по незнанию их подбирают. Но Соединенные Штаты так и не ратифицировали конвенцию, хотя они сами вряд ли станут применять это оружие. В июле США отправили кассетные боеприпасы на Украину, тем самым вызвав всеобщее осуждение.

Другие чиновники администрации тоже поддержали предложение об отправке ATACMS Украине, и Байден согласился. На встрече с Зеленским в Вашингтоне в сентябре Байден сообщил о принятом решении, но они договорились пока не объявлять о нем.

Информация об этом решении все равно просочилась в прессу, но сроки поставок держались в секрете – отчасти чтобы застать русских врасплох, прежде чем те успеют отвести свои вертолеты за пределы радиуса действия ракет. Судя по всему, именно это и случилось во вторник.

Автор статьи: Дэвид Сэнгер (David E. Sanger)