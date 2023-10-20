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ТАСС

В Карачаево-Черкесии откроется первый военный учебный центр

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Студенты
Студенты во время занятий по дисциплине "Разведка и подготовка" на военной кафедре в НИУ ВШЭ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Студенты смогут осваивать воинскую специальность параллельно с обучением по основной программе высшего образования и получить военный билет наряду с дипломом

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Первый учебный центр им. Героя России Канамата Боташева откроется в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2024 году на базе Северо-Кавказской государственной академии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В Черкесске уже следующей весной на базе Северо-Кавказской государственной академии начнет свою работу первый в республике военный учебный центр имени Героя России, военного летчика, совершившего подвиг в зоне специальной военной операции, Канамата Боташева", - отметил руководитель региона.

По его словам, идея вуза об открытии центра по военной подготовке студентов в Карачаево-Черкесии была одобрена в прошлом году министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Студенты на добровольной основе смогут осваивать воинскую специальность параллельно с обучением по основной программе высшего образования и получить военный билет наряду с дипломом.

"Уверен, открытие центра станет отличной возможностью для каждого юноши познакомиться с военной службой, получить необходимые знания и навыки, а также стать достойными патриотами и научиться служить на благо нашей великой России", - добавил Темрезов.

Канамат Боташев, именем которого назван центр, погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае прошлого года. Летчик на запрос о помощи от штурмовой группы, заблокированной силами противника, принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, нанес удар по ВСУ, что впоследствии помогло группе выйти из окружения. При выходе из атаки самолет был сбит зенитной ракетой, генерал-майор погиб. Звание Героя России ему присвоено посмертно. Позже Центральной площади города Карачаевска было присвоено его имя, в городе также открыли памятник. 

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