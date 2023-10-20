«Известия» показали работу расчета ПЗРК «Верба» в зоне спецоперации

Расчет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» продолжает боевые действия в зоне проведения спецоперации. Военные 18 октября рассказали корреспонденту «Известий» Семену Еремину подробнее о своей работе.

«Сообщили нам по радиоперехвату, что летит авиация противника, сказали: быть наготове. В течение 20 минут подлетели. Мы с командиром отработали, сразу спустились в подвал. Потом наши люди подняли беспилотник. Да, действительно, попали, сбиты, все это увидели», — рассказал оператор ПЗРК «Верба» с позывным Липа.

По словам военных, им нужно быть близко к цели, чтобы нанести удар. Они отметили, что для этого они рискуют жизнями. Также военнослужащие рассказали о преимуществах комплекса «Верба».

«Изменена головка самонаведения, лучше. Она более тщательно выбирает цели. То есть, если я захватил цель, именно самолет, ей будет всё равно на ловушки, она пролетит эти ловушки и будет бить по самолету. Главное — правильно отработать и захватить цель», — отметил командир расчета с позывным Леший.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как добровольческий отряд «Барс-12» уничтожает склады боеприпасов Вооруженных сил Украины и блиндажи националистов в Белогоровке Луганской Народной Республики. Как сообщил командир с позывным Забой, на этом направлении основная работа ведется именно по этим объектам противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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