Россия снова на коне. Запад проиграл битву за Глобальный Юг

FT: Запад оттолкнул страны Глобального Юга поддержкой израильского наступления

Решение Запада поддержать израильское наступление в Газе вызвало возмущение в странах Глобального Юга, пишет FT. Такая позиция США и ЕС пустит под откос любые дипломатические усилия по решению украинского кризиса и окончательно разрушит "антироссийский консенсус", создаваемый Вашингтоном и Брюсселем.

Западная поддержка израильского наступления на Газу ослабила попытки сформировать антироссийский консенсус среди значимых развивающихся стран, чтобы те осудили российскую военную операцию на Украине. Об этом предупреждают официальные лица и дипломаты.

Реакция на проведенное 7 октября боевиками ХАМАС нападение на Израиль и обещание израильских властей нанести ответный удар по Газе свели на нет многомесячную работу, нацеленную на то, чтобы сделать Россию общемировым изгоем. В адрес США, ЕС и их союзников зазвучали обвинения в двуличии.

На фоне суматошных дипломатических визитов, срочных видеоконференций и телефонных звонков в адрес западных руководителей раздаются обвинения в том, что они, поспешив осудить ХАМАС и поддержать Израиль, не хотят защищать интересы двух миллионов трехсот тысяч палестинцев.

В первые дни после нападения "Исламского движения сопротивления" некоторые западные дипломаты с тревогой говорили о том, что Соединенные Штаты предоставили Израилю карт-бланш, и теперь он может всей своей мощью атаковать ХАМАС.

Все это ослабило предпринимаемые после начала вооруженного конфликта на Украине усилия по формированию единой точки зрения с ведущими государствами так называемого Глобального Юга в лице Индии, Бразилии и Южной Африки на необходимость поддержания основанного на правилах международного порядка.

Их негативная реакция укрепила мнение развивающегося мира о израильско-палестинском конфликте. Официальные лица отмечают, что такая позиция способна пустить под откос любые дипломатические усилия по Украине, которые будут предприниматься в перспективе.

"Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг, – сказал один высокопоставленный дипломат из G7. – Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], пошла насмарку. Забудьте про правила, забудьте про мировой порядок. Они теперь даже слушать нас не станут".

Многие развивающиеся страны издавна поддерживают борьбу Палестины, видя в ней стремление к самоопределению и противодействие глобальному господству США, которые являются главным спонсором Израиля.

На Ближнем Востоке у многих арабов сложилось прочное ощущение, что Соединенные Штаты и другие страны Запада никогда не призывали Израиль к ответу за его обращение с палестинцами, а также не обращали серьезного внимания на жестокие конфликты в Сирии, Йемене и Ливии.

Россия и ее союзник Китай наладили теплые отношения с палестинцами. Российский президент Владимир Путин во вторник встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином.

"То, что мы говорили про Украину, должно распространяться на Газу. Иначе мы полностью лишимся авторитета и доверия, – добавил дипломат из G7. – Почему бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы должны верить тому, что мы говорим о правах человека?"

За четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль руководители из США, ЕС и союзники Запада, приехавшие в Нью-Дели на саммит G20, попросили развивающиеся страны осудить атаки России на гражданское население Украины и заставить ее соблюдать Устав ООН и нормы международного права.

Многие представители Запада рассказывают Financial Times, что с воскресенья им зачитывают их собственные аргументы, требуя осудить ответное наступление Израиля на Газу, а также его решение лишить жителей сектора воды, электричества и топлива.

В последние дни Россия пытается добиться от Совета безопасности ООН принятия резолюции с осуждением насилия в отношении гражданского населения в ходе израильско-палестинского конфликта, в которой нет упоминания ХАМАС. В понедельник Совет безопасности отверг эту резолюцию.

"Давайте говорить откровенно."Это же манна небесная для России, —сказал один высокопоставленный руководитель из ЕС. – Я думаю, это вредит происходящему, потому что Россия эксплуатирует этот кризис, заявляя миллиарду жителей Ближнего Востока и арабского мира: „Смотрите, тот мировой порядок, что был выстроен после Второй мировой войны, работает против вас‟".

Арабские государства, особенно Иордания и Египет, требуют от западных руководителей ужесточения позиций в защиту гражданского населения Газы. "Если вы называете отключение воды, электричества на Украине и лишение украинского населения продовольствия преступлением, то вы должны говорить то же самое о Газе", – сказал один арабский руководитель.

Они отмечают изменение тональности некоторых западных государств в последние дни. В воскресенье ЕС и Британия объявили об увеличении поставок помощи Газе.

Американский президент Джо Байден должен был посетить в среду Израиль, а потом встретиться в Аммане с руководителями Иордании, Египта и Палестинской автономии. Вторую часть визита отменили после того, как во вторник в больнице сектора Газа произошел смертоносный взрыв. Белый дом заявил о своем намерении "вновь подтвердить, что ХАМАС не борется за право палестинского народа на достоинство и самоопределение, а также обсудить гуманитарные потребности гражданского населения в Газе".

Демонстрируя согласованное стремление сохранить контакты с развивающимися странами, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил во вторник, что он в последние дни беседовал с министрами иностранных дел Бразилии, Индонезии, Филиппин, Марокко и Саудовской Аравии.

На прошедшем во вторник по видеосвязи внеочередном саммите лидеров ЕС некоторые руководители предупредили, что отказ отстаивать права палестинцев в Газе чреват обвинениями в их адрес в двуличии. Об этом говорили многие источники, знакомые с ходом дискуссии.

Причиной этой дискуссии стало раздражение руководителей многих стран Евросоюза, вызванное действиями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На прошлой неделе она решила отправиться в Израиль, не имея на то полномочий от 27 стран – членов блока и не выработав согласованную позицию. Дублин, Мадрид и Люксембург были недовольны тем, что, выступая в Тель-Авиве, фон дер Ляйен даже не упомянула международное гуманитарное право.

"Нью-Дели, Джакарта и Бразилиа хотят видеть общую позицию по этому вопросу, и им нужна последовательность. А если они этого не видят, то возникает определенная опасность, что по важным международным вопросам они не будут всерьез воспринимать ЕС, G7 и НАТО", – сказал бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер.

"Мы, Запад, больше не задаем тон, а Глобальный Юг говорит: „У нас тоже есть право голоса, которым вы долгое время пренебрегали‟", – добавил бывший генсек, ныне возглавляющий Нидерландский институт международных отношений (Clingendael Institute).

Предложенную Россией резолюцию поддержали всего четыре страны – Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Мозамбик и Габон. Но многие западные дипломаты с тревогой говорят о том, что с внесенными поправками российская резолюция [по урегулированию палестино-израильского конфликта] может набрать необходимые девять голосов и будет принята. США, Британия или Франция могут наложить на нее вето, и это станет для Москвы пропагандистской победой.

"Мы не должны допустить, чтобы Россия при поддержке Китая захватила инициативу и использовала ее против нас, – сказал высокопоставленный западный дипломат. – Существует опасность, что во время следующего голосования в Генеральной ассамблее ООН о поддержке Украины воздержавшихся будет гораздо больше".

Франция, в частности, обеспокоена возможностью эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем. Она считает, что Россия больше не играет в этом регионе традиционную роль великой державы и не сдерживает своих союзников, но видит в конфликте хорошую возможность растратить американские ресурсы и отвлечь внимание от Украины.

"Россия очень заинтересована в затягивании этого конфликта с учетом того, что он отвлекает внимание и меняет международную трактовку событий", – сказал один западный министр иностранных дел.

В пятницу в Белом доме состоится встреча Байдена, фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который представляет руководителей 27 стран – членов ЕС. На ней европейские и американские дипломаты постараются выработать общую позицию.

"Европа здесь не должна торопиться, – сказал этот министр. – Во-первых, мы немного запутались, но я думаю, что сейчас мы уже лучше координируем усилия в плане защиты основных прав, и видим обе стороны".

Автор: Генри Фой (Henry Foy)

Свой материал для статьи предоставили Эндрю Ингланд (Andrew England), Бен Холл (Ben Hall) и Фелиция Шварц (Felicia Schwartz).