Войти
Военное обозрение

Американское СМИ объяснило точность российской артиллерии в зоне спецоперации эффективным использованием БПЛА

681
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Контрнаступление ВСУ сталкивается с проблемами из-за точных ударов российской артиллерии по наступающим украинским войскам. К такому выводу пришли авторы издания Forbes.

Американское СМИ считает, что высокая точность российской артиллерии в зоне проведения специальной военной операции во многом является следствием эффективного использования беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ используют беспилотники «Орлан-10» для наблюдения за линиями обороны, и если украинские войска пытаются наступать, то по ним сразу наносятся удары артиллерией.

По утверждению издания, БПЛА «Орлан-10» очень сложно нейтрализовать посредством глушения, а если украинские военные будут пытаться это сделать, то их обнаружат подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ, после чего по расположению украинских войск нанесут артиллерийские удары. Сложность противодействия беспилотникам, утверждает американская пресса, замедляет темпы украинского контрнаступления.

Как мы видим, западные аналитики изыскивают все новые причины провала контрнаступления ВСУ. Что только не называлось прежде в качестве основных препятствий – это и минные поля, и высокая трава и кустарники летом, и дождь и грязь осенью, и холодная погода и снег зимой, и повторное дистанционное минирование.

Теперь в этот перечень добавилась и корректировка артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов. Между тем, уже пятый месяц украинские войска «топчутся» вокруг Работино и Вербового, неся огромные потери и в личном составе, и в военной технике. Схожая ситуация – и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Нигде украинским силам не удалось добиться реальных результатов по прорыву обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.09.2023
«Смерч» повышает точность
14.10.2021
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): насколько качественно обучены российские сухопутные войска? И соответствует ли своему предназначению тыл?
02.06.2021
Ожидаются «Буря» с «Градом»: Балтфлот усилят двумя ракетными кораблями
02.02.2021
Русское «Поле»: комплекс защитит Сибирь и Урал от дронов и ракет
25.01.2021
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1", беспилотники "Орлан-10" и РЛС
25.04.2018
В США парад Победы назвали демонстрацией ботов
19.07.2013
Зачем России ударный беспилотник разработки ОАЭ?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 17:20
  • 56177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.10 17:10
  • 109
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:19
  • 10
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:47
  • 19
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику
  • 19.10 04:21
  • 1
Что может означать отзыв ратификации Россией Договора о запрещении ядерных испытаний
  • 19.10 04:00
  • 1
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
  • 19.10 01:38
  • 1
Интервью генерального директора Северной верфи
  • 18.10 22:14
  • 0
Какой ВМФ нужен современной России