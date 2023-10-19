Американское СМИ объяснило точность российской артиллерии в зоне спецоперации эффективным использованием БПЛА

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Контрнаступление ВСУ сталкивается с проблемами из-за точных ударов российской артиллерии по наступающим украинским войскам. К такому выводу пришли авторы издания Forbes.

Американское СМИ считает, что высокая точность российской артиллерии в зоне проведения специальной военной операции во многом является следствием эффективного использования беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ используют беспилотники «Орлан-10» для наблюдения за линиями обороны, и если украинские войска пытаются наступать, то по ним сразу наносятся удары артиллерией.

По утверждению издания, БПЛА «Орлан-10» очень сложно нейтрализовать посредством глушения, а если украинские военные будут пытаться это сделать, то их обнаружат подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ, после чего по расположению украинских войск нанесут артиллерийские удары. Сложность противодействия беспилотникам, утверждает американская пресса, замедляет темпы украинского контрнаступления.

Как мы видим, западные аналитики изыскивают все новые причины провала контрнаступления ВСУ. Что только не называлось прежде в качестве основных препятствий – это и минные поля, и высокая трава и кустарники летом, и дождь и грязь осенью, и холодная погода и снег зимой, и повторное дистанционное минирование.

Теперь в этот перечень добавилась и корректировка артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов. Между тем, уже пятый месяц украинские войска «топчутся» вокруг Работино и Вербового, неся огромные потери и в личном составе, и в военной технике. Схожая ситуация – и на других направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Нигде украинским силам не удалось добиться реальных результатов по прорыву обороны.