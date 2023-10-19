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ТАСС

Индия планирует использовать космос только в мирных целях

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Госминистр Джитендра Сингх призвал все космические державы к открытости, чтобы "мы гарантировали, что сохраняем безопасную и стабильную среду"

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 октября. /ТАСС/. Индия выступает за международное космическое сотрудничество и намерена использовать космическое пространство только в мирных целях. Об этом заявил госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

"Мы последовательно придерживаемся принципов прозрачности, подотчетности и мирного использования космоса", - сказал госминистр, которого цитирует пресс-служба правительства. Он призвал все космические державы к открытости, чтобы "мы гарантировали, что сохраняем безопасную и стабильную среду".

Сингх подчеркнул, что космическая программа Индии соответствует мировому уровню и является полностью мирной. "Индийская организация космических исследований" (ISRO) сотрудничает с ведущими космическими агентствами мира", - добавил он.

"Несмотря на то, что США и бывший Советский Союз начали космическое путешествие задолго до нас, а Америка также высадила человека на поверхность Луны в 1969 году, тем не менее, именно наш "Чандраян" принес доказательства наличия воды на поверхности Луны", - отметил госминистр, отмечая успехи национальной космической программы.

Чиновник также указал, что космические миссии Индии разработаны таким образом, чтобы быть экономически эффективными. "Наша миссия "Чандраян-3" обошлась всего в 6 млрд рупий (более $72 млн - прим. ТАСС)", - сказал госминистр.

23 августа 2023 года спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Незадолго до этого при попытке совершить посадку в этом районе потерпела катастрофу российская станция "Луна-25". 

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