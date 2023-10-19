Реактивный снаряд Boeing установил рекорд дальности стрельбы

Снаряд

Boeing совместно с норвежским военным подрядчиком Nammo разработали новый тип артиллерийского боеприпаса для армии США — 155-мм снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) типа Ramjet, который был успешно испытан на полигоне Юма. Выстрел производился из буксируемого орудия 58 калибра.

«Традиционная» артиллерия, включая современные ствольные артиллерийские системы и РСЗО, уже практически достигла предела своих возможностей, что побуждает военных инженеров искать свежие подходы в разработке новых типов сверхдальнобойных орудий. По сути, новый боеприпас больше напоминает ракету с ПВРД. В его головной части вместо взрывателя находится воздухозаборник. Небольшую часть внутри корпуса занимает твердое топливо. При выстреле снаряд разгоняется до сверхзвуковой скорости, после чего запускается ПВРД. Встречный воздушный поток засасывается, воздух сжимается и, смешавшись с топливом, сгорает, создавая тягу. В ходе испытаний снаряд «улетел» на рекордную дальность (точные показатели не разглашаются). Разработчики рассчитывают, что со временем орудия, оснащенные такими снарядами, смогут поражать цели на дальности до 150 км. Следующий этап — добиться предельной точности выстрела.

Александр Агеев