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ТАСС

В Киеве заявили, что при взлете МиГ-31 с "Кинжалами" будет включаться воздушная тревога

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что Воздушно-космические силы России по его поручению начинают патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога будет объявляться на Украине при каждом взлете российских МиГ-31, вооруженных ракетными комплексами "Кинжал". Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"При поступлении информации о взлете МиГ-31К будет включаться воздушная тревога", - цитирует Игната украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Издание подчеркивает, что воздушная тревога на Украине будет звучать чаще с началом патрулирования в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем российских самолетов с "Кинжалами" на борту.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября сообщил, что Воздушно-космические силы России по его поручению начинают патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал". Путин уточнил, что "эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов". Президент объявил о своем решении после того, как оценил действия США на Украине, заметив, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в этот конфликт. Кроме того, по его словам, накаляется атмосфера на фоне ближневосточного конфликта и введения Соединенными Штатами двух авиационных группировок в Средиземное море. Путин подчеркнул, что РФ будет осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
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