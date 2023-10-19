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ТАСС

В Совбезе Белоруссии рассказали об отработке боевых навыков с учетом опыта СВО

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Штурмовик Су-25 ВВС Белоруссии во время захода на посадку
Штурмовик Су-25 ВВС Белоруссии во время захода на посадку.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил способность военнослужащих республики выполнить поставленные задачи

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Белорусские военные в рамках проходящей комплексной проверки боеготовности вооруженных сил отрабатывают ведение боевых действий механизированных подразделений и авиации с учетом опыта боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, который наблюдал за розыгрышем тактического эпизода на полигоне под Гродно.

"Обстановка разработана, исходя из анализа, прежде всего, ведения военных действий в ходе специальной военной операции на Украине. Особенностью также является отработка вопросов по взаимодействию и применению штурмовой авиации. Уделяется внимание умению командиров подразделений применять беспилотную авиацию", - приводит слова Вольфовича пресс-служба Минобороны.

По словам госсекретаря, белорусские военнослужащие способны выполнить поставленные задачи. "Большую роль играет опыт, который военнослужащие получают от инструкторов компании "Вагнер", которые сегодня оказывают помощь в подготовке наших военнослужащих", - отметил он. - Это большое подспорье для качественной подготовки. Их профессионализм и умение очень востребованы в наших войсках".

По данным Минобороны, в ходе проверки боевой готовности прошел розыгрыш тактического эпизода с боевой стрельбой с участием одного из танковых подразделений 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Танкисты выполняли задачи под прикрытием боевых вертолетов Ми-24 и при поддержке штурмовиков Су-25 и справились с ними успешно.

Проверка боевой готовности вооруженных сил началась 3 октября. В соответствии с поручением президента общее руководство проводимыми мероприятиями возложено на государственный секретариат Совета безопасности республики. Минобороны сообщало, что белорусские войска совершили марши в назначенные районы с использованием военной и специальной техники, в том числе по пересеченной местности. Техника передвигалась по дорогам общего пользования Минской, Витебской, Брестской и Гродненской областей. 

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Страны
Белоруссия
Украина
Продукция
Ми-24
Су-25
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