ОАК передала Минобороны России еще один серийный Ил-76МД-90А

Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала в войска очередной серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации.

"Новый самолет пополнил авиационный полк военно-транспортной авиации (ВТА). Завод выполняет свои обязательства по строительству воздушных судов в рамках производственной программы 2023 года с целью обеспечения ВТА современными транспортниками, востребованными сегодня в войсках. О необходимости существенного увеличения парка Ил-76МД-90А, которые мы изготавливаем, говорил во время недавнего визита на "Авиастар" министр обороны России Сергей Шойгу", - привели в Ростехе слова директора филиала ПАО "Ил" - "Авиастар" Сергея Шереметова.

Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76МД и создается из отечественных комплектующих. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.

11 октября Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО "Ил" - "Авиастар". В ходе визита он проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100. Кроме того, глава военного ведомства провел рабочее совещание, где указал на рост "фактически в разы" загруженности военно-транспортной авиации на фоне специальной военной операции. Он добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться.