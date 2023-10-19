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ЦАМТО

Минобороны Латвии намерено закупить вертолеты MD-530F

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MD-530F
Вертолет MD-530F. Фото: www.minihelicopter.net.

ЦАМТО, 18 октября. Минобороны Латвии 16 октября официально подтвердило, что закупит в США четыре легких разведывательно-ударных вертолета MD-530F для Национальных вооруженных сил.

Приобретенные у компании MD Helicopters (MDH) вертолеты могут быть вооружены. Их планируется применять для непосредственной авиационной поддержки при проведении поисково-спасательных операций в боевых условиях, ведения разведки, а также перевозки войск и грузов. В мирное время вертолеты будут использоваться для поддержания квалификации пилотов ВВС.

Ожидается, что МО Латвии получит от производителя предложение со стоимостью поставки в первой половине следующего года, после чего планируется провести переговоры о конкретных сроках поставки.

ВС Латвии также недавно приобрели четыре многоцелевых вертолета UH-60M "Блэк Хок", которые заменят вертолеты советского производства Ми-17, использовавшиеся для поисково-спасательных операций, пожаротушения, медицинской эвакуации и воздушных перевозок.

Как сообщал ЦАМТО, впервые информация о планах приобретения МО Латвии вертолетов MD-530F появилась на сайте Scramble.nl 1 октября. Речь шла о заключении с Redstone Arsenal контракта на ремонт и обслуживание четырех вертолетов MD-530F "Каюс Уорриор" ВВС Латвии. Предполагалось, что работы начнутся в 2026 или 2027 календарном году и продлятся минимум два года. Можно предположить, что поставки вертолетов планируется завершить к этому сроку. Они будут размещены на авиабазе Лиелварде.

Ранее Министерство обороны Латвии сообщило Jane's Defence Weekly, что ожидает от правительства США получения официального предложения по поставке вертолетов в начале 2024 года.

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Страны
Латвия
США
Продукция
UH-60
Ми-17
Компании
MD Helicopters
Проекты
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