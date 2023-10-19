Российские танкисты готовятся к охоте на Abrams в зоне СВО

Российские танкисты под Работино готовятся к встрече с американскими Abrams

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 сен - РИА Новости. Информация о поставках натовской бронетехники украинской армии вызывает большой ажиотаж у российских танкистов, под Работино они готовятся к охоте на американские Abrams, сообщил РИА Новости командир танкового батальона, кавалер ордена "Мужества" и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков.

"Я вам так скажу, что по прибытию зарубежной техники вот на наше же направление, или на какой-либо из участков в зоне специальной военной операции, если новый танк, то все танкисты отслеживают его. Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов - кто должен был первый этого "Леопарда" поймать, "Брэдли" вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!" - сказал Хутаков.

По словам командира, танкисты его батальона ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

"Вы не представляете, какой ажиотаж. Нашим танкистам просто дайте волю. Дайте волю, и они пойдут. Не знаю. Если танка не будет - с РПГ пойдут. Потому что они хотят самые первые взять (подбить - ред.)", - говорит танкист.

Капитан Худаков служит в зоне СВО с начала 2023 года. До этого офицер был в командировках в Сирии и в составе российских миротворческих сил в районе Нагорного Карабаха. Обе свои награды, орден "Мужества" и медаль "За отвагу", комбат получил за отражение украинского контрнаступления в период лета-осени.

США обещали поставить 31 танк Abrams, первая партия из 10 машин прибыла на Украину в сентябре.