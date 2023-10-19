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Украинский обозреватель Юрий Бутусов* (*внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что у высшего военного и политического руководства в Киеве были слишком оптимистические планы по контрнаступлению ВСУ.

По мнению считающегося на Украине одним из ведущих военных экспертов Бутусова*, прорыва российских линий обороны не произошло вследствие плохого управления украинской армией. Украинский пропагандист также отметил, что наступление ВСУ было лишено элемента неожиданности и российская армия была к нему готова. Поэтому ВСУ все это время пытались "пробить железным ломом бронированную стену".

Бутусов* также добавил, что, несмотря на это, у украинского командования не было выбора, поскольку данный участок наступления был "стратегически верным". Однако, командование ВС РФ сделало соответствующие выводы из своих предыдущих поражений, поэтому повторить успехи предыдущей осенней кампании ВСУ было невозможно.

Бутусов полагает, что ключевым фактором провала украинского контрнаступления стали не обширные минные поля и линии укреплений, а беспилотники, которых, по мнению украинского пропагандиста, у ВС РФ оказалось как минимум не меньше, а возможно и больше, чем у ВСУ.

Кроме того, украинский обозреватель раскритиковал командование ВСУ, отдававшее приказы атаковать без поддержки бронетехники из опасений ее потери под ударами российских беспилотников, что, учитывая российское господство в воздухе, привело к значительным потерям.