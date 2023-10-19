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РИА Новости

Шойгу отметил важность стратегического партнерства России и Белоруссии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: партнерство России и Белоруссии важно в условиях деятельности НАТО

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Стратегическое партнёрство с Белоруссией является особенно важным фактором в условиях, когда обстановка у границ Союзного государства резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Белоруссия - стратегический партнёр и надёжный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", - сказал Шойгу во вступительном слове на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве. Он напомнил, что с февраля 2022 года "численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек", причем более половины из них - военнослужащие США.

Министр отметил, что "на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией". "Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО", - добавил Шойгу.

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