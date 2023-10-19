ВС Молдовы получили новую партию БТР "Пиранья-3Н"

ЦАМТО, 18 октября. Минобороны Молдовы 17 октября объявило о получении новой партии из двух бронированных машин "Пиранья-3Н", переданных правительством Германии.

Поставка бронетранспортеров осуществляется в целях модернизации парка бронетехники Вооруженных сил Молдовы на основании соглашения, подписанного между министерствами обороны двух стран в октябре 2022 года во время визита в Кишинев тогдашнего министра обороны Германии Кристин Ламбрехт.

БТР будут применяться для подготовки личного состава, который планируется задействовать в международных миротворческих миссиях. Это третья партия "Пиранья-3Н", поставленная Германией. Первые три бронемашины были официально переданы ВС Молдовы 12 января 2023 года.

Договоренности МО Германии и Молдовы предусматривают поставку в качестве помощи в общей сложности 19 бронетранспортеров "Пиранья-3Н". Оставшаяся техника должна быть передана до конца текущего года. Поставки финансируются в рамках инициативы правительства Германии "Создавать возможности и улучшать" (Enable and Enhance Initiative).

ББМ будут переданы в состав 22-го миротворческого батальона для применения в процессе боевой подготовки и позволят повысить оперативную совместимость. Полученная техника позволит заменить устаревшие бронемашины.

Как сообщал ЦАМТО, "Пиранья-3H" ББМ с колесной формулой 8x8 отличается от "Пиранья-3С" рядом модификаций, включая улучшенное бронирование и гидропневматическую подвеску. Машина оборудована дизельным двигателем MTU 6V183TE22 мощностью 400 л.с., автоматической трансмиссией ZF 7HP600, может развивать скорость до 105 км/ч, запас хода – 600 км. В конфигурации БТР "Пиранья-3" обеспечивает перевозку экипажа из двух человек, включая командира и водителя, и до 10 человек десанта.