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ТАСС

Путин: для мирных переговоров по Украине нужна отмена соответствующего декрета Киева

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

По словам президента, переговоры по Украине не требуют "театральных жестов"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Мирные переговоры по Украине требуют не "театральных жестов", а отмены декрета Киева о запрете таких переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, - отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры", - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, где он принимал участие в форуме "Один пояс - один путь".

На полях форума в Пекине 17 октября президент РФ провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский премьер позднее заявил, что ответ Путина на его вопрос о возможности прекращения огня на Украине "не был, мягко говоря, обнадеживающим". "Я не думаю, что это так, что у него (у Орбана - прим. ТАСС) последний оптимизм исчерпан, - сказал глава российского государства, комментируя эту встречу с премьер-министром Венгрии. - Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно".

"Мы слышим сейчас, что они (Украина - прим. ТАСС) вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже, уже и ответственные лица, которые курируют направления внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров", - обратил внимание Путин.

"Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться", - резюмировал российский лидер. 

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Венгрия
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