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РИА Новости

Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

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Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Шойгу допустил, что НАТО в ближайшем будущем разместит базы в Швеции и Финляндии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он отметил, что "в ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений".

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