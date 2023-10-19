Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Шойгу допустил, что НАТО в ближайшем будущем разместит базы в Швеции и Финляндии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он отметил, что "в ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений".