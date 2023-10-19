"Иерихон" готов. В Израиле призвали применить против ХАМАС ядерное оружие

Сторонники самих жестких мер против ХАМАС предлагают израильской армии применить в Газе ракетные системы с ядерными боеголовками "Иерихон", сообщает Hrot. Этот шаг они обосновывают так же, как американцы удар по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

Израильский член Кнессета от правящей партии "Ликуд" Ревитал Готлив считает, что еврейское государство должно применить против террористической организации ХАМАС даже ядерное оружие. Точнее речь идет о ракетных системах "Иерихон". Применение ядерного оружия Готлив обосновывает так же, как американцы при ударе по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году: таким образом удастся минимизировать потери среди собственных солдат.

Израильская армия должна применить против палестинского движения ХАМАС все оружие, которое есть у нее в арсенале, и "стереть с лица земли" весь сектор Газа, как выразилась Готлив. Ей не нравится, что члены террористической организации своими действиями высмеивают весь Израиль.

Ее призыв применить "оружие Судного дня" — это ответ на самый масштабный террористический удар по территории Израиля с момента его создания в 1948 году. во время жестоких расправ члены ХАМАС убили 1300 израильтян, а еще как минимум 150 были похищены и находятся в неустановленных местах в секторе Газа. Кроме того, террористы убивали беззащитных детей и женщин.

Готлив уже не впервые призывает применить баллистические ракеты "Иерихон". Эту систему Израиль разрабатывал с 60-х годов ХХ века в сотрудничестве с французским оборонным предприятием Dessault. После 1969 года французская компания вышла из программы, и израильтяне продолжали работать самостоятельно, чтобы их ракеты могли поражать даже отдаленные города соседних арабских государств, включая Каир и Тегеран. Первый образец ракет "Иерихон -1" был готов в 1973 году, когда разразилась война Судного дня.

Возможен худший сценарий

"Зачем Израилю разрабатывать баллистическую ракету средней дальности, если его объявленные противники, Иран и несколько арабских государств, находятся значительно ближе?" — задавался вопросом в 2021 году Марк Фицпатрик из британского аналитического центра "Международный институт стратегических исследований".

По его версии, Тель-Авив всегда учитывал самый худший сценарий и непредсказуемые события, к которым еврейское государство, окруженное арабскими странами, должно быть готово. Поэтому Израиль скрытно всегда хотел располагать ядерным оружием.

Израильское издание левого толка Haaretz резко раскритиковало израильскую армию, которая оказалась недостаточно готова защитить людей в кибуцах близ границы с сектором Газа, а также участников музыкального фестиваля. Поэтому издание призвало лидера "Ликуд" и премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку.

Еще в 2019 году издание Haaretz сообщало, что Израиль провел испытания модернизированной версии "Иерихона" с более эффективным ракетным двигателем. Стокгольмский институт исследований мира передает, что еврейское государство располагает 80 ядерными боеголовками. В основном они нужны Израилю для ядерного сдерживания Ирана, который тоже пытается заполучить ядерное оружие. Первые боеголовки Израиль смог получить еще в 1966 году.

Ракеты "Иерихон -1" сняли с вооружения в 90-е ХХ века. Их дальность достигала 500 километров, а боевая часть — 500 килограмм. "Иерихон – 2" разрабатывался с 70-х годов прошлого века и обладал дальностью 1500 — 3500 километров.

Нынешняя система "Иерихон – 3", как сообщает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований, прошел испытания в 2008 году и стоит на вооружении израильской армии с 2011 года. Боевая часть ракеты весит 750 килограмм, а дальность достигает 6 500 километров. Еще 15 лет назад израильский эксперт по вооружениям Исаак Бен-Израел заявил, что Израиль способен эффективно поразить своими ракетами практически любое место в мире.

Автор: Франтишек Новак (František Novák)