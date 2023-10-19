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ТАСС

Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки США Украине ракет

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ отметил, что в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи Киеву кассетные боеприпасы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия в ответ на поставки США и их союзниками на Украину вооружений, в том числе высокоточных ракет, и перспективу передачи истребителей F-16 укрепляет западные рубежи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду.

"Соединенные Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал Шойгу.

Он отметил, что, помимо поставок странами НАТО вооружений ВСУ, они также передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют в страну наемников и консультантов.

По словам Шойгу, защищая киевский режим, "коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах".

"Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти двухсот миллиардов долларов", - сказал он. 

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