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ТАСС

Путин: самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать пространство над Черным морем

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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Президент указал, что "это не угроза"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал".

"По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал", - объявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Путин уточнил, что "эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов".

"Это не угроза", - отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

Президент РФ заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. "Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу", - констатировал он. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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