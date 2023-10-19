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ТАСС

Путин заявил, что поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу

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Источник изображения: Attila Husejnow/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

Президент отметил, что Россия "сможет отражать эти атаки"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых мы, конечно, сможем отражать эти атаки, - сказал Путин. - Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать".

По его мнению, ракеты не способны помочь Украине переломить ситуацию на линии соприкосновения. "Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию", - отметил президент.

Владмиир Путин подчеркнул, что поставки ракет ATACMS Украине - это ошибка. "Это очередная ошибка со стороны США. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они бы могли в будущем сказать: "Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот, мы такие молодцы, мы этого не сделали". Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка", - пояснил российский лидер.

"Ошибкой более масштабного, пока невидимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют", - сказал Путин, комментируя поставки ракет Украине. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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