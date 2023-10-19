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Интерфакс-АВН

Госдума приняла закон об отзыве решения о ратификации РФ ДВЗЯИ

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), за это проголосовали 415 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Соответствующий закон был подготовлен профильным комитетом Госдумы по международным делам по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые не ратифицировали договор.

Накануне председатель Госдумы сообщил, что США через своего представителя в ООН попросили депутатов не принимать законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 10 октября, что не видит прямой связи между возможной дератификацией Россией ДВЗЯИ и новой гонкой вооружений. "Я не вижу здесь прямой связи. Все зависит от США: если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний. А признаки того, что на невадском полигоне ведутся или велись, по крайней мере, до последнего времени, соответствующие работы, есть", - сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, не приведет ли дератификация ДВЗЯИ к гонке вооружений.

"Если они пойдут по этому пути, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Вот тогда возникнет совершенно иная ситуация, но ответственность за то, возникнет она или не возникнет, на Вашингтоне", - заявил Рябков.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил 6 октября, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не повлияет на формат самого договора. "Если будет принято решение по отзыву ратификационной грамоты, на судьбу самого договора это никак не повлияет в текущий момент. ДВЗЯИ так и не вступил в силу, в том числе из-за того, что не был ратифицирован рядом стран. В их числе США, Китай Египет, Израиль и Иран", - сказал Слуцкий.

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