Самолеты FA-50 для ВВС Польши будут поставлены со шлемами дополненной реальности Scorpion(R) группы Thales

ЦАМТО, 18 октября. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) выбрала шлем-дисплей Scorpion(R) французской группы Thales для комплектации легких боевых самолетов FA-50 "Файтинг Игл", заказанных для ВВС Польши.

Как сообщается в пресс-релизе Thales Group, шлем со встроенным дисплеем (Helmet Mounted Display – HMD) Scorpion(R) расширит обзор и повысит ситуационную осведомленность пилотов FA-50 в режиме реального времени за счет усовершенствованной системы гибридного инерциально-оптического слежения.

По условиям контракта, компания Thales отвечает за адаптацию, интеграцию и квалификацию HMD Scorpion(R) на FA-50 компании KAI, а также за установку систем для поддержки контракта Республики Корея непосредственно с Польшей.

Благодаря цифровой кабине, цифровой системе управления полетом и широкому набору высокоточного вооружения, FA-50 способен осуществлять всепогодные боевые вылеты днем и ночью. По мнению Thales, Scorpion(R) идеально подходит для южнокорейской авиационной платформы. Точность отслеживания движения с использованием прецизионного гибридного оптического инерциального трекера компании значительно улучшена по сравнению с конкурирующими системами.

Thales ожидает, что данный контракт получит продолжение, поскольку FA-50 компании Korea Aerospace Industries набирает популярность в мире, а шлемы виртуальной реальности становятся неотъемлемой частью большинства нынешних и будущих боевых самолетов.

Как уже сообщал ЦАМТО, 16 сентября 2022 года в Минске-Мазовецком состоялась церемония подписания двух исполнительных контрактов на приобретение для ВВС Польши легких боевых самолетов FA-50 производства южнокорейской KAI.

Предметом первого контракта является поставка 12 легких боевых самолетов FA-50GF (Gap Filler) в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость данного контракта составляет около 705 млн. долл. Самолеты должны быть поставлены ВВС Польши во второй половине 2023 года, а поставки всех компонентов будут завершены к концу 2025 года.

Предметом второго контракта, является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость этого контракта составляет около 2,3 млрд. долл. Поставки самолетов, которые будут выполнены в конфигурации, соответствующей дополнительными требованиями ВВС Польши, начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Позднее первые 12 поставленных FA-50 будут модернизированы до стандарта FA-50PL.