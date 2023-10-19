Медведчук заявил, что затягивание конфликта на Украине уничтожит ее

Лидер движения "Другая Украина" отметил, что "рано или поздно эта ситуация приведет к социальному взрыву"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Затягивание боевых действий ведет ко все большему обнищанию народа Украины, росту его недовольства и неминуемо закончится социальной катастрофой. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу. А в тылу в случае отсутствия инициативы на фронте закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. <...> Сегодня на Украине одни хоронят своих близких, становятся инвалидами, теряют свое имущество и покидают родину. Зато другие, посылая некоторых на смерть, покупают недвижимость за границей, отправляют своих детей подальше от фронта жить в роскоши и безделии, ездят на шикарных автомобилях и ходят в модные рестораны в комендантский час", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Рано или поздно эта ситуация приведет к социальному взрыву, потрясениям и вооруженным бунтам, считает политик. "Солдатская масса понимает: их используют в чужих интересах. И народ поддерживает именно солдатскую массу, а не предавшую его власть. И этот сценарий на Украине начинает разворачиваться", - отметил он.

Медведчук приводит данные социологического агентства "Рейтинг", показывающие, как стремительно растет обнищание и недовольство населения. Так, если в августе 2022 года количество тех, кто считает, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами войны, составляло 69%, то в сентябре 2023 года таких только 33%. 60% населения ощущают ухудшение собственного экономического положения, а 73% отмечают ухудшение положения Украины как страны. "Это уже основа для мощного социального взрыва", - подчеркивает Медведчук.

В то же время 5% опрошенных признали, что стали жить лучше. Это те, отмечает политик, кого называют в стране "батальоном "Монако" - "очень немаленький класс" имеющих отношение к грабительской власти и зарабатывающих на войне. И даже если президент Владимир Зеленский захочет исправить ситуацию, то он уже не сможет этого сделать, поскольку сам ее создал и "для того, чтобы наказать виновных, ему придется выйти на себя лично", считает Медведчук. Но эта ситуация касается не только Украины, полагает он. В Европе происходят те же процессы, ведь поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков небескорыстна. "Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги", - отмечает политик.

Все это уничтожает международную безопасность на корню, подчеркивает он. "Потерявшие чувство реальности западные сторонники войны жаждут денег и власти, но хорошо видно, что в ближайшее время их ждет фиаско. Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой", - пишет Медведчук. По его словам, все увещевания Запада как-то умерить аппетиты украинский режим не слышит, да и у западных политиков - сторонников войны аппетиты еще больше. "Поэтому остановить катастрофический для Зеленского сценарий уже не получится", - заключает Медведчук.