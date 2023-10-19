"Колесница" с пушкой. Как показал себя израильский танк Merkava в боевых действиях

После резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, в СМИ и соцсетях появились кадры поврежденных и горящих танков Merkava Армии обороны Израиля. Кроме того, об уничтожении одного танка заявили бойцы ливанского движения "Хезболлах". Об особенностях танка, считающегося одним из лучших и наиболее защищенных в мире, и его боевом применении — в материале ТАСС

Особый ближневосточный путь

Согласно данным сайта Министерства обороны Израиля, решение о самостоятельном проектировании и производстве танка было принято страной в 1970 году. Американский журнал The National Interest напомнил, что одной из причин начала работ по национальной тяжелой бронемашине послужили последствия Шестидневной войны, начатой в 1967 году Израилем против своих соседей. Тогда Великобритания заморозила совместный проект создания танка, а Франция отказалась передавать стране истребители и ракетные катера. До этого бронетанковые силы государства состояли из зарубежных машин различного типа.

Через девять лет в войсках появился первый вариант основного боевого танка (ОБТ) Merkava ("Меркава"; в переводе с иврита — "колесница").

ОБТ получился непохожим на своих иностранных одноклассников. Конструкторы сделали ставку на защищенность, поэтому машина имела тяжелое бронирование. К тому же броня на корпусе и башне установлена наклонно под большими углами, а значит, вражескому снаряду придется пробить больший слой металла. При этом танк получил характерный футуристический внешний вид. На защиту экипажа работает и расположение двигателя в передней части танка — моторно-трансмиссионное отделение становится дополнительным препятствием на пути боеприпасов.

"Поразить двигатель в лобовую проекцию тоже не так-то просто будет, — отметил в беседе с ТАСС Сергей Суворов, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса. — Там у них интересное решение, лобовая броневая деталь — сначала идет броня, потом топливный бак, потом опять броня. В данном случае топливный бак играет роль дополнительной защиты от кумулятивных боеприпасов". Специалист пояснил, что кумулятивная струя рассеивается в материалах и средах различной плотности, на чем основан принцип действия разнесенного бронирования.

В задней части расположено отделение, где могут находиться десантники, эвакуируемый экипаж подбитого танка или дополнительный боекомплект. Наиболее низким приоритетом стала мобильность. Сергей Суворов выразил мнение, что танк соответствует задачам, под которые он спроектирован, и местности, в которой применяется. "Где-нибудь в Европе эта машина просто где-то увязнет", — отметил эксперт.

Вышеперечисленные особенности свойственны всем модификациям Merkava.

Новейшая "Колесница"

Многочисленные вооруженные конфликты, в которых принимал и принимает участие Израиль, способствовали получению боевого опыта для совершенствования бронемашин. Наиболее современный ОБТ Merkava Mk4, по данным из открытых источников, имеет боевую массу не менее 65 т, экипаж состоит из четырех человек (включая заряжающего). Основное вооружение — 120-миллиметровая гладкоствольная пушка, совместимая с боеприпасами западного производства. Возимый боекомплект составляет 48 снарядов. Кроме того, пушка умеет запускать ракеты LAHAT с лазерным наведением и дальностью применения свыше 6 км. Также танк оснащен пулеметами 7,62 мм. В дополнение ко всему в башне установлен миномет калибра 60 мм. Четвертое поколение Merkava имеет передовую электронику, всесуточные камеры. По остальному оснащению танк не отстает от представителей ведущих танковых инженерных школ: оснащен модулями динамической защиты, противодействующей кумулятивным боеприпасам; системой обнаружения лазерного облучения с отстрелом дымовых гранат, тепловых ловушек и радиолокационных отражателей; автоматической системой пожаротушения; фильтрацией воздуха на случай применения противником оружия массового поражения.

Помимо брони Merkava Mk4 защищен комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy ("Трофи"). Он способен перехватывать противотанковые боеприпасы при подлете к танку. Для этого у комплекса имеется радиолокационная станция (РЛС) с четырьмя неподвижными антеннами, дающими круговой обзор. РЛС сканирует пространство вокруг защищаемой бронемашины и при появлении угрожающей высокоскоростной цели дает команду одной из двух поворотных пусковых установок. Та выстреливает в сторону угрозы осколочно-фугасные контрбоеприпасы, уничтожая ее на расстоянии нескольких десятков метров перед танком, а затем автоматически перезаряжается.

Trophy разработан и производится израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Согласно информации на сайте производителя, данный КАЗ является единственным успешно испытанным в боевых условиях, при этом он произвел более 5 300 выстрелов и наработал 1 млн часов. Trophy устанавливается на американские ОБТ Abrams, германские Leopard 2. Кроме того, комплексом предполагается оснащать перспективные британские танки Challenger 3. Помимо тяжелых бронемашин КАЗ может быть установлен на боевые машины пехоты (БМП) и другие платформы средней массы.

Боевое крещение

По данным из открытых источников, впервые Merkava применялся в ходе первой ливанской войны 1982 года, при этом несколько десятков танков данного типа было уничтожено.

Танк Merkava в Бейруте, Ливан, 1982 год. Источник: © AP Photo/ Dear

Подводя итоги военных действий Израиля в Южном Ливане 2006 года, Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) в своем отчете сообщил о 20 танках Merkava различных поколений, уничтоженных бойцами "Хезболлах", при этом 6 машин подорвались на минах и 14 были поражены противотанковыми управляемыми ракетами.

КАЗ Trophy начал устанавливаться на израильские бронемашины с 2009 года, а в марте 2011-го комплекс получил боевое крещение на границе с сектором Газа, перехватив гранату ручного противотанкового гранатомета, выпущенную с небольшого расстояния по танку Merkava Mk4.

Сайт Министерства обороны Израиля сообщает, что во время наземной операции в секторе Газа в июле-августе 2014 года Trophy неоднократно перехватывал боеприпасы, летящие в танки и тяжелые бронетранспортеры Namer израильских вооруженных сил, в результате чего комплекс "изменил облик поля боя и спас жизни бесчисленному количеству израильских солдат". В ноябре 2016 года военное ведомство объявило, что все Merkava и Namer новых партий будут оснащены комплексом активной защиты.

Некомфортная городская среда

Армия обороны Израиля уже анонсировала скорую наземную операцию в секторе Газа против боевиков движения ХАМАС. Ее основной ударной силой может стать тяжелая бронетехника. Эксперты полагают, что во время боевых действий в палестинском анклаве, который представляет собой плотную городскую застройку, Израиль столкнется с массой проблем.

Дэвид Петрэус, экс-глава Центрального разведывательного управления США, сообщил газете The Sunday Times, что перед израильским командованием стоит "чрезвычайно сложная задача" ведения войны в городе, учитывая систему тоннелей и то, что "у ХАМАС были месяцы, чтобы подготовиться к этому". Бывший чиновник заметил, что израильским военным придется применять оружие "в самой сложной обстановке, которую только можно себе представить".

Сергей Суворов рассказал об особенности предыдущих образцов КАЗ Trophy — наличии мертвой зоны возле защищаемого танка. "Система могла перехватывать боеприпасы, подлетающие к этому танку, с расстояния не меньше 200 м. То есть если гранатометчик будет стрелять на 100–150 м, система не сработает", — сказал эксперт, предположив, что ранее некоторые из поврежденных израильских танков были подбиты с подобных дистанций. "Дело в том, что особенно в городских условиях гранатометчики больше 200 м и не будут стрелять, таких расстояний в городе не будет. 50, максимум 100 м", — отметил полковник запаса.

Анализируя распространенные в социальных сетях кадры, журнал Forbes предположил, что один из танков Армии обороны Израиля был поражен сбросом гранаты с мультикоптера потребительского класса, после чего в танке начался пожар. Сергей Суворов выразил мнение, что комплекс активной защиты Trophy не может перехватить боеприпасы, атакующие танк сверху. Подтверждением этому могут служить появившиеся снимки турецкого агентства Anadolu, на которых изображена колонна танков Merkava с установленными на башнях козырьками для защиты от дронов-камикадзе. Аналогичными устройствами оснащаются российские ОБТ в зоне специальной операции — к примеру, Т-72Б3М поставляются в войска со штатно смонтированной антидроновой защитой.

Источник: Фото: телеграм-канал "Танкодром"

"Однозначно, без танков в городе все равно никто не обойдется, это показывает опыт всех войн и последних конфликтов. Пехота одна в городе без танков не пойдет, а чтобы она шла с танками, нужно тщательно организовывать взаимодействие", — сказал полковник запаса, заметив, что задача пехоты — обеспечивать прикрытие тяжелых бронемашин от солдат противника с противотанковыми гранатометами.

"Как говорится, абсолютно защищенных танков не бывает, поэтому все танки горят одинаково, тут никуда не деться. Все зависит от того, кто там внутри сидит и как использует эту машину", — заключил военный эксперт.

Виктор Бодров