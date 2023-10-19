Вспомогательный флот ВМФ России пополнился новым дноуглубительным судном

ЦАМТО, 18 октября. В Северодвинске 17 октября состоялась церемония торжественного подъема флага судов вспомогательного флота ВМФ на новом дноуглубительном несамоходном земснаряде проекта РДБ 66.42М.

В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова дноуглубительное судно ДС-3 зачислено в состав группы судов обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец, командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Олег Зверев, начальник вспомогательного флота Северного флота капитан 1 ранга Александр Шехунов и генеральный директор ПАО "Ярославский судостроительный завод" Вячеслав Карпов.

В ходе митинга должностными лицами было отмечено, что обновление состава вспомогательного флота ВМФ происходит регулярно, а новое судно будет способствовать совершенствованию системы базирования БелВМБ.

Капитан ДС-3 Игорь Галустян поблагодарил судостроителей за качественно построенное судно, отвечающее всем современным требованиям, и заверил командование, что экипаж с честью и достоинством будет выполнять поставленные задачи.

Ранее дноуглубительное судно успешно прошло полный комплекс заводских, ходовых и государственных испытаний.

В настоящее время экипаж ДС-3 завершает плановые мероприятия по его вводу в состав сил постоянной готовности Беломорской военно-морской базы, после чего он будет задействован в выполнении задач по предназначению.

Справочно:

Новое судно проекта РДБ 66.42М предназначается для углубления фарватеров, каналов, рейдов и других районов моря, разработки и транспортировки грунтов со дна водоемов по плавучему пульпопроводу, а также для намыва дамб. Судно оснащено грунтовым насосом, дизель-генераторами и другими устройствами. Длина судна – 65 м, ширина – 12 м, высота – 3,4 м, водоизмещение – около 900 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.