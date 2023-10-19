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ЦАМТО

Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях

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Военнослужащий ВС РФ проводит предполетную подготовку FPV-дронов
Военнослужащий ВС РФ проводит предполетную подготовку FPV-дронов.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

ЦАМТО, 18 октября. В районе н.п. Вербовое на Запорожском направлении СВО военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, при выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно подготовку кумулятивной гранаты с поражающими элементами, ее крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта и направил FPV-дрон для их уничтожения.

Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены.

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1 комментарий
№1
19.10.2023 12:05
А дрон-то чей: МОшный или от волонтеров?
0
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