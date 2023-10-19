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ЦАМТО

Минобороны Чехии намерено закупить самолеты ВТА C-390 "Миллениум"

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Источник изображения: Фото: emfa.pt

ЦАМТО, 18 октября. Минобороны Чехии приступило к переговорам с бразильской компанией Embraer о потенциальной закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум", предназначенных для выполнения широкого спектра задач.

Решение о начале переговоров по поставке C-390 принято по результатам проведенного Министерством обороны исследования рынка. Самолет был назван наиболее подходящим решением для удовлетворения требований видов Вооруженных сил Чехии.

ВС Чешской Республики намерены приобрести два самолета, запасные части и сопутствующую поддержку, включая обучение пилотов, членов экипажа и технических специалистов, а также помощь персонала Embraer при вводе в эксплуатацию.

Как заявлено, в случае успешного завершения переговоров о приобретении C-390, возможности ВС Чехии по воздушной перевозке грузов, тяжелой военной техники и войск возрастут. В настоящее время Вооруженным силам приходится полагаться на возможности союзных стран. ВС Чехии не обладают самолетами ВТА средней и большой дальности, способными находиться в воздухе не менее 12 часов и применяться на аэродромах с грунтовыми взлетно-посадочными полосами.

Покупка C-390 также позволит получить еще один инструмент для применения в чрезвычайных ситуациях, например, эвакуации из кризисных зон, медицинской эвакуации, пожаротушения. С борта С-390, помимо прочего, можно осуществлять десантирование войск и грузов.

Согласно требованиям, самолет должен иметь интегрированные системы самообороны для комплексной защиты при посадке и взлете в регионах с высоким уровнем угрозы.

На текущий момент 6 самолетов приняты на вооружение ВВС Бразилии. Несколько стран-членов НАТО также приобрели или находятся в процессе приобретения самолетов C-390. ВВС Португалии получили первый из пяти заказанных самолетов. В процессе сборки находится первый их двух C-390, заказанных ВС Венгрии. Кроме того, в июне 2022 года Министерство обороны Нидерландов выбрало C-390 "Миллениум" в качестве замены C-130H "Геркулес". Приобрести самолеты планирует и Австрия.

Чешская компания AERO Vodochody Aerospace уже в течение нескольких лет принимает участие в производстве компонентов для самолетов C-390.

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Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Чехия
Продукция
C-130
Компании
Embraer
Проекты
NATO
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